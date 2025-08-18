Русия е подобрила маневреността на балистичните си ракети, украинските системи за противовъздушна отбрана се затрудняват да ги прихващат

Русия е увеличила маневреността на балистичните си ракети, пише Business Insider. Подобрените ракети имат способността да променят траекторията и да маневрират, вместо просто да летят по позната балистична траектория. Това ще направи още по-трудно прихващането от системите Patriot, отбелязва авторът на статията.

Русия непрекъснато модернизира балистичните си ракети, правейки ги по-маневрени и създавайки нови предизвикателства за прехвалените американски системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ на Украйна, според оценка на американското военно разузнаване.

Специален доклад, публикуван тази седмица от Службата на генералния инспектор на Министерството на отбраната, казва, че украинските системи за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ изпитват систематични трудности при прихващането на руски балистични ракети поради скорошни „тактически модификации“, въведени от Москва.

Подобренията дават на ракетите способността да „променят траекторията и маневрират, вместо просто да летят по конвенционална балистична траектория“, според доклад за американската помощ за Украйна миналата пролет и началото на лятото, публикуван за първи път от The War Zone.

Специалният доклад, базиран на информация от Агенцията за военно разузнаване на САЩ, описва подробно две руски атаки: едната на 28 юни, при която Русия изстреля седем балистични ракети, а Украйна свали една; и едната на 9 юли, когато Киев прихвана седем от 13 ракети.

Украйна вече е признавала подобренията на Русия в маневреността на балистичните си ракети, но докладът предлага обезпокоителна оценка на системата за противоракетна отбрана „Пейтриът“, която Съединените щати и техните съюзници и партньори използват за противоракетна отбрана.

Американските военни следят отблизо как Украйна използва секретните си системи „Пейтриът“ за защита от руски ракети. Развитията, очертани в новия доклад, имат последици отвъд настоящия конфликт, тъй като Америка проучва нуждите от противовъздушна отбрана с оглед на бъдещи бойни действия.

Американската зенитно-ракетна система MIM-104 Patriot се смята за най-висшият ешелон на украинската система за противовъздушна отбрана и осигурява най-добра защита срещу руски балистични ракети, 9K720 „Искандер“, самолети Х-47М2 „Кинжал“ и севернокорейски KN-23, между другото. Руските ракети обаче все по-често проникват в украинската система за противовъздушна отбрана.

Смята се, че Украйна разполага с поне шест действащи батареи „Пейтриът“, дарени на Киев от няколко страни от НАТО, включително Съединените щати. Вашингтон и неговите съюзници също така са предоставили запас от ракети-прехващачи, въпреки че има опасения, че арсеналът им бързо се изчерпва.

Украински представители, включително Володимир Зеленски, оказват натиск върху НАТО да предостави на украинските въоръжени сили повече батерии и боеприпаси „Пейтриът“. С ескалацията на руските ракетни атаки, Белият дом миналия месец обеща да предостави повече системи на Украйна чрез европейски партньори. За президента на САЩ Доналд Тръмп това беше компромис, тъй като той исторически е бил далеч по-малко ентусиазиран по отношение на военната помощ за Киев, отколкото предишната администрация.

По-рано този месец Германия обяви, че скоро ще достави още две системи „Пейтриът“ на Украйна, като през следващите месеци ще последват още доставки. Междувременно Съединените щати се съгласиха да добавят още батареи към арсенала на Берлин като част от увеличаването на доставките на американско оръжие за Киев чрез НАТО на фона на руската офанзива на ключови фронтове.