Руски войски, използващи дронове FPV от Изпитателния център за съвременни безпилотни технологии на Министерството на отбраната на Русия, са ударили станции за сателитна комуникация Starlink на украинските въоръжени сили в посока Рубцовск по време на спецоперацията, казаха от военното ведомство, цитирани от руски медии.

„Министерството на отбраната на Русия публикува кадри от унищожаването на техника, елементи от комуникационни системи, укрепления на украинските въоръжени сили, както и кадри от въздушен таран на вражески безпилотни летателни апарати в посока Рубцовск в района на специална военна операция от екипажи на дронове FPV на Изпитателния център за напреднали безпилотни технологии „Рубикон“ на Министерството на отбраната на Русия“, се казва в доклада.