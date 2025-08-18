Американец се оплакал на руски репортери в Аляска, че няма части за мотоциклета му Урал, а Путин му подари чисто нов (ВИДЕО)

Местен жител на Анкъридж е получил нов мотоциклет от руския президент Владимир Путин по време на срещата на върха с президента на САЩ Доналд Тръмп миналата седмица.

Служител на руското посолство в Съединените щати е връчил на мъжа, Марк Уорън, ключовете за новия му мотоциклет „Урал“ на паркинга на хотел в Анкъридж, където е била отседнала руската делегация.

„Трябва да кажа, че това е личен подарък от президента на Руската федерация“, каза пред Уорън Андрей Леденев, служителят на посолството.

🇷🇺🏍️ An unexpected twist in #Anchorage: #Mark_Warren longed for spare parts for his Russian #Ural_bike but couldn’t get them due to sanctions, just received a brand-new motorcycle — from Vladimir #Putin via Russian diplomatspic.twitter.com/S7IpyQvirs #Sanctions just spark a… pic.twitter.com/U0colNFxVi — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 18, 2025

Белокосият Уорън с очила, с когото Ройтерс не успя да се свърже за коментар, е показан как се качва на новия си мотоциклет, зад него се качва Леденев, друг мъж се настанява в коша, за да го покарат.

„Ден и нощ е“, каза Уорън. „Харесвам стария си, но този очевидно е много по-добър. Нямам думи, това е невероятно. Благодаря ви много.“

Неочакваният подарък от руския лидер е дошърл, след като репортери от руската държавна телевизия Канал 1 срещнали Уорън случайно по улиците на Анкъридж преди срещата на върха.



Репортерите спрели, за да се възхитят на мотоциклета на Уорън, който е произведен от Ural, чиято оригинална фабрика е основана през 1941 г. в тогавашна Съветска Русия.

Уорън се оплакал на репортера Валентин Богданов, че се е затруднил да се сдобие с резервни части за мотоциклета, включително нов стартер, защото производственият завод "се намира в Украйна“.

„Значи за вас, ако разрешат този конфликт тук в Аляска, имам предвид Путин и Тръмп, ще бъде ли добре?“, попитал Богданов Уорън.

„Да, ще бъде добре“, отговорил жителят на Аляска.

Ural, чиято централа е в щата Вашингтон, казва, че всичките ѝ мотоциклети се сглобяват в Казахстан. Компанията изтегли цялото си производство от Русия след началото на пълномащабната война в Украйна.