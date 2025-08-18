Руската армия получава модернизирани танкове Т-62

Руската армия е получила нова партида модернизирани основни бойни танкове Т-62, след като превозните средства са били изтеглени от складове и ремонтирани. Снимки показват превозването на превозните средства от складове и промишлени предприятия, очевидно в подготовка за разгръщане, пише Military Watch Magazine. Все още е много неясен броят на танковете Т-62, които са в експлоатация в руската армия, въпреки че кадри потвърждават, че танковете са понесли значителни загуби в Украйна и че няколко десетки превозни средства са били пленени. Руската армия бързо извади от употреба своите Т-62 през 90-те години и в началото на 2000-те, като стандартизира своя парк с Т-80 и Т-72, както и с подобрената версия на Т-72, която беше преименувана на Т-90 за маркетингови цели. За разлика от по-новите и по-мощни Т-64, обаче, голяма част от флота Т-62 избегна бракуването, тъй като танковете бяха ценени за лекотата си на употреба и ниските изисквания за поддръжка и според някои сведения имаха някои предимства при бойни действия в градски условия.

Т-62 започнаха да се изтеглят от складовете през 2016 г., за да бъдат предоставени като помощ на Сирийската арабска армия, въпреки че всички останали руски бронирани машини в Сирия бяха заловени от ислямистки милиции, подкрепяни от Запада и Турция, през декември 2024 г. Танковете Т-62 започнаха да се изваждат от складовете, за да бъдат въведени в състава на руската армия през май 2022 г., след като танковете Т-72, използвани в първоначалните офанзиви в Украйна, претърпяха тежки загуби. Вариантът Т-62М, използван и в двете ситуации, е вариант, разработен през 80-те години с подобрена броня, по-мощни двигатели и нови системи за управление на огъня, въпреки че танковете все още нямат ключови характеристики като термовизионни прицели, които се срещат на всички настоящи руски бойни машини. Те трябваше да бъдат инсталирани по време на по-скорошната реконструкция. Танковете, извадени от складовете по-скоро, са били забелязани с интегрирани противодронови клетки, а в някои случаи и с експлозивна реактивна броня.

Въпреки че Т-62 има предимства по отношение на простотата и лесната поддръжка, решението да се извадят превозните средства от складовете се счита, че е мотивирано до голяма степен от сериозния недостиг на по-модерни видове основни бойни танкове. Докато СССР е бил в състояние да произвежда основни бойни танкове с темпове от около 4000 на година в мирно време, Русия е произвеждала само около 100 танка на година в годините преди войната и се очаква да произведе между 400 и 600 през 2025 г., което се счита за далеч недостатъчно, за да се попълнят текущите загуби. С изчерпването на резервите от танкове Т-72 и Т-80 се очаква все по-голяма зависимост от Т-62. Самите противници на Русия в западния свят страдат от сериозен недостиг на танкове, което ги кара да въоръжат Украйна с остарели танкове Leopard I и T-55, които са по-малко способни от T-62M, докато доставките на по-способните танкове T-64 и T-80, а все повече и на T-72, намаляват.

Значително предимство на Т-62 е, че този клас се използва широко от Корейската народна армия. Тъй като Северна Корея е най-големият доставчик на оръжие за Русия, доставките на 115-милиметрови боеприпаси и различни пакети за модернизация и резервни части вероятно ще бъдат лесно достъпни от тази страна. Т-62 изпревари с две десетилетия западните танкови проекти в интегрирането на гладкоцевни оръдия и бронебойни патрони с перка за стабилизация и отделима сабо (APFSDS), което означава, че въпреки възрастта си, той остава много по-жизнеспособен от западните танкове от своето време, когато е подходящо модернизиран, особено за противотанкови задачи. Танковете Leopard I и Challenger 2, доставени на Украйна, напротив, разчитат на остарели оръдия с нарези, които имат много по-ниска начална скорост и пробивна способност.