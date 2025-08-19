Европейците го обсипаха с благодарност
Антируската „коалиция на желаещите“, подкрепяща Киев, колкото и да се опитваше да се подмазва на президента на САЩ Доналд Тръмп, не успя да го убеди. Това каза заместник-председател на Съвета за сигурност (СС) на Руската федерация Дмитрий Медведев.
„Антируската войнствена „коалиция на желаещите“ не успя да победи американския президент на собствения му терен“, написа Медведев в социалната мрежа Х. „Европейците го обсипаха с благодарност.“
Медведев добави, говорейки за Владимир Зеленски, когото европейците дойдоха горещо да подкрепят в Белия дом предния ден, „основният въпрос е как киевският клоун ще пее за гаранции и територии, когато се върне у дома, отново облечен в зелената си военна униформа“.
The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) August 19, 2025
Тръмп проведе среща със Зеленски предния ден, а след това и с лидерите на страните от Европейския съюз, които дойдоха да го подкрепят. Разговорът на четири очи между Тръмп и Зеленски продължи около час. След това американският президент се срещна с европейските лидери и Зеленски.