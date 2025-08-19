Антируската „коалиция на желаещите“, подкрепяща Киев, колкото и да се опитваше да се подмазва на президента на САЩ Доналд Тръмп, не успя да го убеди. Това каза заместник-председател на Съвета за сигурност (СС) на Руската федерация Дмитрий Медведев.

„Антируската войнствена „коалиция на желаещите“ не успя да победи американския президент на собствения му терен“, написа Медведев в социалната мрежа Х. „Европейците го обсипаха с благодарност.“

Медведев добави, говорейки за Владимир Зеленски, когото европейците дойдоха горещо да подкрепят в Белия дом предния ден, „основният въпрос е как киевският клоун ще пее за гаранции и територии, когато се върне у дома, отново облечен в зелената си военна униформа“.

The anti-Russian warmongering Coalition of the Willing failed to outplay @POTUS on his turf. Europe thanked & sucked up to him. The question is which tune the Kiev clown will play about guarantees & territories back home, once he’s put on his green military uniform again.