И да започне да побеждава киевския режим

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отговори на неотдавнашно изявление на финландския президент Александър Стуб, припомняйки промяната в позицията на Хелзинки, настъпила по време на Втората световна война.

Ден по-рано Стуб заяви, че Финландия има дълга граница с Русия и опит във взаимодействието с тази страна по време на Втората световна война. Според него Хелзинки уж е намерила решение за взаимодействие с Москва по това време.

„Победоносната Червена армия започна да помита Райха и неговите съюзници по цялата фронтова линия, а хитрите финландци решиха да сключат отделен мир със СССР, за да избегнат да бъдат победената страна в края на Втората световна война“, написа Захарова в Телеграм.

Според нея, ако Стуб наистина е решил да действа както през 1944 г., тогава той трябва да действа „срещу своите скорошни нацистки съюзници и да започне да побеждава киевския режим“.