Думите на съветника на ръководителя на кабинета на Володимир Зеленски, Михаил Подоляк, за украинския народ са позор, Киев го е измамил и извършва геноцид. Това написа официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в Telegram.

Захарова обърна внимание на думите на Подоляк, че САЩ и Русия „няма да налагат условия на Украйна, които украинският народ няма да приеме“.

„Те си спомниха украинския народ, срамен народ! Украинският народ искаше да живее в мир, за което гласува, избирайки Зеленски. Но той и неговият „публичен автор“ измамиха, изнасилиха, разчлениха и екзекутираха масово украинския народ. Адвокати и правни експерти ще си кажат думата в бъдеще, но за мен това е истински геноцид над украинския народ от страна на киевския режим“, отбеляза Захарова.