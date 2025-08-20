Русия създава нова термобарична ръчна граната

Научноизследователският институт по приложна химия патентова нова ръчна термобарична осколъчна граната за поразяване на вражески личен състав, носещ броня и намиращ се в укрития. Това става ясно от документ, с който се е запознала руска информационна агенция.

Според описанието на изобретението, гранатата има цилиндрично-полусферично полимерно тяло, в което са интегрирани ударни елементи под формата на топки, изработени от стомана или тежка сплав, например на базата на волфрам, в количество до 900 броя. Ударните елементи „са свързани помежду си в плътна опаковка и здраво фиксирани в единна форма на плътна обвивка на тялото на гранатата посредством полимерно свързващо вещество, например полиамид“.

Гранатата също има комбиниран заряд от експлозивни и термобарични състави и е снабдена със стандартен предпазител UDZ-5.

Основните вредни фактори при използване на граната са: фрагментационно действие, високоексплозивно действие на взривната вълна и термично действие от излъчването на продуктите на експлозията.

Уточнява се, че експлозията на термобаричен заряд „осигурява увеличено време на фазата на положителна компресия“, поради което началната скорост на разсейване на поразяващите елементи е 1 300-1 500 м/с. Непрекъснатото унищожаване на жива сила при бронезащита от втори клас се случва на разстояние до осем метра.

Авторите отбелязват, че положителните резултати от тестовете на произведените пилотни партиди, използващи производствените мощности на предприятието, потвърждават пригодността на гранатата за серийно производство в индустриални предприятия. „Качеството на произведените продукти, използващи предложеното изобретение, е потвърдено експериментално“, добавят те.