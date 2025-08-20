„Рособоронекспорт“ разработва военна платформа за китайската армия

Според информация, получена от документи, изтекли от хакерската група BlackMoon, руската държавна компания „Рособоронекспорт“ е разработила командна система за китайската армия за управление на десантни операции, пише Newsweek.

Договорът с китайската компания CETC International Co., Ltd е подписан през юни 2024 г. за предоставяне на техническа документация за разработването на тази система, на стойност над 4 милиона евро.

Системата е предназначена за управление на военни части, а функционалността ѝ позволява показване в реално време на позициите на войските, местоположението на противника и координация на действията с други части на китайската армия, включително артилерия и авиация, на цифров таблет.

Системата, използвана от военноморските и въздушно-десантните сили, ще бъде ключов елемент в инвазията в Тайван.

Разработването на тази система може да бъде свързано с подготовката за потенциални операции срещу Тайван, където военноморските и въздушно-десантните сили биха играли ключова роля.

Според документацията, системата „Меч“ включва софтуер и хардуер за командни и лични машини, комуникационни устройства, полеви командни пунктове, десантни машини и носими устройства, осигуряващи сигурно предаване на данни и координация както на тактическо, така и на оперативно ниво.

Системата ще се управлява на следните нива: армейски корпус, бригада, рота/взвод, отделение и отделен войник. Системата е реализирана под формата на мобилни устройства за предаване на данни и други свързани системи.

Според документите, тези елементи за управление ще бъдат прехвърлени на клиента, т.е. Китай, който ще ги интегрира в местни военни машини, по-специално бронираните машини Dongfeng Mengshi CSK131A.

Към днешна дата Русия успешно е завършила два етапа от научноизследователската и развойна работа за „Меч“ – предварителният проект и ескизният проект, като и двата са одобрени от клиента.

Освен това, документи, проверени чрез руски митнически данни, потвърждават, че Русия обучава и 60 представители на Народноосвободителната армия на Китай (НОАК).

Програмата включва 152 часа лекции, 130 часа групови упражнения и 150 часа практическо обучение с използване на радиостанции като R-187VE, R-188E и InmarSat-BGAN Explorer 727. Обучението се провежда частично в базата Тулаточмаш, където са създадени специални симулатори.

Преди това „Militaryi“ съобщи, че китайските производители на батерии за дронове, които дотогава бяха на ръба на фалита, са получили нов тласък за развитие, генериран от мащабната война на Русия срещу Украйна.