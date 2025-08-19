Източник от руската отбранителна промишленост, говорейки пред държавни медии, разкри, че наземните системи за противовъздушна отбрана, и по-специално системата за далечна отбрана С-400, са изиграли значителна роля в защитата на изтребителите на фронтовата линия от ракетни атаки земя-въздух от собствените украински системи за противовъздушна отбрана с голям обсег, пише Military Watch Magazine.

Американската система MIM-104 Patriot, доставена от 2023 г. от множество членове на НАТО, и съветската С-200 , която беше върната на въоръжение някъде през 2023-2024 г. с полска подкрепа, осигуряват съответно обхват от 200 и 300 километра срещу високо летящи руски самолети. Руската система С-400 изстрелва ракети, способни да прехващат цели с много по-високи скорости от Patriot и С-200, което ѝ позволява да сваля ракети земя-въздух, изстреляни от двете украински системи, със собствени ракети земя-въздух.

Разглеждайки използването на С-400 и други системи за прихващане на украински атаки земя-въздух, източник от отбранителната промишленост съобщи:

„Опитите на украинските въоръжени сили да ограничат ударите на самолети на руските Въздушно-космически сили, използващи зенитно-ракетни системи, произведени в Запада, са осуетени от руските системи за противовъздушна отбрана. По време на съвместната военна операция, бойните екипажи на руските противовъздушни сили успешно прихващат зенитно-управляеми ракети, произведени в Запада, атакуващи руска оперативно-тактическа авиация, докато изпълняват бойни задачи за унищожаване на противника на земята и във въздуха.“

Източникът, пожелал анонимност, уточни, че докато украинските въоръжени сили активно използват С-200 и Patriot срещу руски изтребители Су-34 и Су-35, „през последната година и половина руските екипажи на противовъздушната отбрана са прихванали близо две дузини зенитно-управляеми ракети, произведени в Запада, които са атакували самолети на руските Въздушно-космически сили със свръхзвукови скорости - от 870 до 1178 метра в секунда (до 3,5 Маха)“.

Съобщенията за руски системи за противовъздушна отбрана, свалили украински ракети земя-въздух, далеч не са безпрецедентни. На 23 февруари 2024 г. руското Министерство на отбраната съобщи , че освен изтребител МиГ-29, хеликоптер Ми-8, седем крилати ракети Storm Shadow/SCALP и множество дронове, руската авиация и системи за противовъздушна отбрана през последната седмица са свалили и управляема ракета от украинска система Patriot.

Възможността руските ракетни системи земя-въздух да бъдат използвани и за прикриване срещу ракети въздух-въздух има потенциал да бъде още по-революционна, тъй като членовете на НАТО разчитат много повече на насочване въздух-въздух, отколкото на насочване земя-въздух. Въпреки че технологичното положение на руските изтребители е намаляло значително в сравнение със западните и китайските им аналози след разпадането на СССР, руските системи за противовъздушна отбрана все още запазват значителни предимства, като използването на С-400 за отблъскване на атаки от системите Patriot се възползва от ключови разлики във възможностите между двете системи.