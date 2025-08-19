Законно закрепеният статут на постоянен неутралитет и многократните уверения за приятелство и добросъседство не са се превърнали в пречка за присъединяването на Финландия към НАТО, която смята Русия за враг. Това каза руският външен министър Сергей Лавров в интервю за телевизионния канал „Россия-24“ .

Лавров обаче напомни на Стуб, че именно действията на Хелзинки не вдъхват доверие. Тъй като страната някога е подписала договор, според който е трябвало да остане неутрална завинаги. С течение на времето обаче тя наруши този принцип и се присъедини към НАТО.

„Те, финландските лидери, подписаха договор, който говореше за вечен неутралитет, че никой - нито Съветският съюз, нито Финландия - никога няма да се присъедини към структури, насочени срещу другата договаряща се страна“, отбеляза Лавров. „Къде е всичко това? Сега те се присъединиха към НАТО, която смята Русия за враг.“