МО на Русия: Руски въоръжени сили удариха през нощта нефтопреработвателна фабрика, доставяща гориво на украинските въоръжени сили в Донбас

Руски войски нанесоха удари с прецизни оръжия и безпилотни летателни апарати по нефтопреработвателна фабрика, доставяща гориво на украинските въоръжени сили в Донбас през нощта. Всички съоръжения са поразени, казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация извършиха групов удар с далекобойни прецизни оръжия и ударни дронове по нефтопреработвателна фабрика, снабдяваща с гориво групировките на украинските въоръжени сили в Донбас. Целта на удара беше постигната, всички определени цели бяха поразени“, съобщи военното ведомство.