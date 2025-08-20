Близо 10 държави били готви да изпратят войски в Украйна

Още по темата: Екипи от САЩ и ЕС са започнали разработването на гаранции за сигурност за Украйна 19.08.2025 16:46

Пакетът от гаранции за сигурност за Украйна вероятно ще се оформи още тази седмица, тъй като лидерите от ЕС се възползват от подкрепата на президента Доналд Тръмп за плана, който включва изпращане на европейски войски като част от потенциално мирно споразумение между Киев и Москва. След като срещата на върха в Белия дом в понеделник доведе до по-твърд ангажимент на САЩ към бъдещите гаранции, европейските лидери се стремят да поставят Володимир Зеленски в по-силна позиция преди евентуалната му среща с Владимир Путин, съобщава Bloomberg.

Около десет държави, включително Великобритания и Франция, са готови да изпратят свои военни в Украйна след края на бойните действия, са съобщили пред агенцията източници, запознати с въпроса. Според тях този въпрос е бил повдигнат на среща на европейски представители на 19 август.

Те са обсъдили подробностите около прехвърлянето, числеността на силите и потенциалното им местоположение. Предполага се, че многонационалната група първоначално ще се съсредоточи върху укрепването и обучението на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и ще бъде разположена далеч от фронтовата линия.

"Екипите за планиране на „Коалицията на желаещите“ ще се срещнат със своите американски колеги през следващите дни, за да укрепят допълнително плановете за предоставяне на надеждни гаранции за сигурност и да се подготвят за разполагането на сили за успокояване, ако военните действия приключат", съобщиха във вторник от британското правителство, след виртуална среща на т.нар. "Коалиция на желаещите" с над 30 международни лидери.

Планът включва подкрепа от Съединените щати, която ще включва споделяне на разузнавателна информация, наблюдение на границите и доставка на оръжия, включително системи за противовъздушна отбрана.

По-рано Белият дом съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е изключил разполагането на американски войски в Украйна, но разглежда въздушна подкрепа като един от възможните варианти за осигуряване на гаранции.

След последните разговори френският президент Еманюел Макрон заяви, че „британци, французи, германци, турци и други са готови да провеждат операции не на фронтовата линия, а за да гарантират сигурността във въздуха, в морето и на сушата“.