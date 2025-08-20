Швейцария обещава на Путин, че няма да го арестува, ако отиде да преговаря със Зеленски

Още по темата: Подготвят се преговори между Путин и Зеленски 19.08.2025 21:03

Швейцария обяви готовността си да предостави на Путин „имунитет“, ако той дойде в страната за мирни преговори в Украйна - тоест, не за да изпълни настоящата заповед за арест, пише Bild.

Както припомни външният министър Игнацио Касис, Швейцарският федерален съвет одобри правила за подобни случаи миналата година. Така че Швейцария вече може да се превърне във възможно място за среща на Путин и Зеленски.

Зеленски многократно е искал среща с Путин, тъй като вярва, че само той може да сложи край на войната. Досега Кремъл отказваше - но сега това може да се промени.

След срещата на върха във Вашингтон със Зеленски, Доналд Тръмп и европейски лидери, Путин също изрази готовност за директна среща с украинския си колега. Тръмп потвърди в Truth Social, че вече е разговарял с Путин по телефона и подготвя двустранна среща. Кремъл също така заяви, че Путин е „отворен“ към идеята за директни преговори с Украйна.

Всички участници във Вашингтонската среща на върха бяха единодушни в мнението си, че срещата трябва да се проведе в Европа, но пътуването на Путин до Европа е свързано с риск от арест.

На 17 март 2023 г. Международният наказателен съд (МНС) в Хага издаде заповед за арест на Владимир Путин (дело ICC-01/22). Той е обвинен в незаконно извеждане на украински деца от окупираните територии в Русия - това се счита за военно престъпление. Ако бъде осъден, той е изправен пред доживотен затвор.

Путин успя да отлети до Аляска, за да се срещне с президента на САЩ Тръмп без никакви проблеми: САЩ не признават юрисдикцията на Международния наказателен съд.