От магазин за козметика до тренировъчен лагер: Поляците се записват за лятна военна служба

Полските военни откриха 10 000 места това лято

След завръщането си на власт през 2023 г., полският премиер Доналд Туск запази позицията на страната си като най-големия разпоредител на НАТО за отбрана спрямо БВП. Варшава поръча военно оборудване за милиарди долари, докато се превъоръжава за нова ера на война по границите си, пише Financial Times.

Но съчетаването на хардуер с човешки капитал се оказва трудно в страна, бореща се с недостиг на работна ръка и демографски спад.

Едномесечният лагер в полската столица е част от платената програма „Почивка с армията“, провеждана в цялата страна от юни до септември, която има за цел да даде на гражданите представа за армейския живот и да ги насърчи да се присъединят към резерва или редовните сили.

Полските военни откриха 10 000 места това лято, насочени предимно към доброволци под 35-годишна възраст. Около 77% от участниците са мъже, а над половината са на възраст между 18 и 20 години. Армията провежда и уикенд курсове за обучение през цялата година.

Когато полската фитнес треньорка и предприемачка в сферата на красотата Катаржина Розкош-Блаховска казала на съпруга си, че отива на военен лагер за един месец, той си помислил, че се шегува.

Розкош-Блаховска, която е спечелила 4000 злоти (930 евро) за 28-те си дни обучение, се откроява като най-възрастният и може би най-отдаденият участник от 48-те цивилни, записани в нейния лагер, но казва, че ѝ е било трудно.

Правителството обеща да удвои броя на войските и залага на доброволчески схеми, включително летни лагери и основно военно обучение в средните училища, за да постигне целите за набиране на персонал. Туск също така обеща да направи военното обучение достъпно за всички пълнолетни мъже до края на годината.

„Не обсъждаме наборна военна служба, защото нямаме проблем с намирането на доброволци“, каза министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш пред FT по-рано тази година. „Това ни отличава от много западноевропейски страни, тъй като няма проблем с хората, които искат да се присъединят към армията в Полша.“

Но предвид намаляващото население на Полша и ниския процент на безработица, някои анализатори се съмняват дали Варшава може да постигне амбициите си, без да въведе отново задължителната военна служба, която беше отменена през 2009 г. През юни германското правителство предложи идеята за повторно активиране на наборната военна служба на фона на подобни предизвикателства при набирането на персонал за въоръжените си сили.

Наборната военна служба остава чувствителна тема в Полша, където спомените за военна служба под съветски контрол все още са живи.