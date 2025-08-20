Колкото и да се пазари Володимир Зеленски, той и неговите поддръжници трябва да разберат, че Киев ще загуби Донбас във всички случай. Това заяви ръководителят на движението "Другата Украйна“, бившият лидер на забранената в страната партия "Опозиционна платформа - За живот“ - Виктор Медведчук, предават руски медии.

"За да подобри позицията си, Зеленски хвърля все повече войски в Донбас, независимо от евентуални загуби. Той разбира, че останалата част от Донбас е поне някаква карта в пазарлъка с Русия. Но дори във Вашингтон му обясняват, че тази карта ще трябва да бъде предадена във всеки случай, ако иска да продължи пазарлъка“, написа той в своя статия в медийната платформа Smotrim.ru.

Според политика, ако Зеленски не предаде Донбас по дипломатически път, ще го загуби военно.

"Следователно загубите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донбас са безсмислени, целят да запушат дупките на престъпното управление на бандата на Зеленски. Тази част от Донбас с жителите ѝ така или иначе ще стане част от Русия, което повечето украинци и особено войниците от ВСУ трябва да знаят“, заключи той.