Гърция изключи изпращането на миротворчески сили в Украйна като част от европейските гаранции за сигурност, потвърди правителственият говорител Павлос Маринакис, съобщава Tovima.

В телевизионно интервю Маринакис подчерта, че „понастоящем няма планове за изпращане на гръцки войски в Украйна“. Вместо това той подчерта необходимостта от незабавно прекратяване на огъня и подчерта, че както САЩ, така и Европа остават ангажирани с гаранциите за сигурност на Киев.

Маринакис отхвърли критиките от вътрешни политически групи, които поставят под въпрос позицията на Гърция по конфликта, като нарече такива позиции „лицемерни и вредни за националните интереси“. Той отбеляза, че Атина е заела ясна проукраинска позиция от самото начало на руската инвазия.

„Не може да осъждаш инвазията в Кипър и след това да си затваряш очите пред друга инвазия“, каза Маринакис, критикувайки това, което описа като селективни прояви на патриотизъм.

Той заяви, че страна, която се противопоставя на всички форми на ревизионизъм, може да застане само на страната на защитниците във войната.

Накрая той отбеляза, че решенията, взети от Европейския съюз (ЕС), са подобрили условията за страни като Гърция, които преди това бяха подложени на натиск от последиците от войната.