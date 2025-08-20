След 2000 години: банята на Цицерон е открита под вода

Новооткритата баня е функционирала като римска сауна

Археолози в Неаполитанския залив разкриха древна римска баня, за която се смята, че е принадлежала на легендарния философ и оратор Цицерон. Структурата е открита в руините на Байе, някога място на голям упадък в Рим.

Банята е открита за първи път през 2023 г. в зона Б на Parco Archeologico Sommerso di Baia, съобщава Ancient Origins. На експертите им отне почти две години, за да картографират напълно мястото, задача, която беше завършена съвсем наскоро. В термалните бани археолозите откриха мозайка, която е останала почти непокътната. Тя е била поддържана в продължение на векове от древна отоплителна система, която е позволявала на топлия въздух да циркулира между етажите и през тръби.

Учените предполагат, че баните са принадлежали на известния философ Марк Тулий Цицерон, за когото е записано, че е притежавал вила в близост до Байе, където са открити баните. Байе е бил известен като „хедонистична“ дестинация, град, подобен на „курорт“, с вкус към разврата, който би могъл да се съревновава с модерните парти дестинации.

Някои от най-известните личности на онова време са посещавали града, включително Юлий Цезар и Нерон. Може би най-забележителното събитие е, че през 39 г. сл. Хр. Калигула наредил да се построи плаващ мост през целия залив.

Експертите смятат, че новооткритата баня е функционирала като римска сауна. Тя е построена с иновативен метод за отопление, наречен pilae, който позволявал равномерен и постоянен въздушен поток в цялата сграда. Мозайката в интериора е останала удивително добре запазена благодарение на консервиращите свойства на подводната камера, в която е прекарала последните няколко хиляди години. Сега съоръжението ще бъде подложено на „интензивни реставрационни работи”, които ще включват почистване на пода, върху който лежи мозайката, и консервиране на всички останали декорации по тавана. Изследователите се надяват, че по-нататъшни анализи ще определят веднъж завинаги дали банята е принадлежала на Цицерон.