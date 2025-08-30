Нов радар защитава ценните бойни самолети на Китай от атака на САЩ

Китай се надпреварва да защити ценните си самолети за ранно предупреждение и управление във въздуха (AEW&C) от погледите на врага с радикално нова радарна технология, подчертавайки една по-широка реалност: както Китай, така и САЩ са изправени пред нарастващи предизвикателства да поддържат тези въздушно-командни флотилии оцелели срещу нарастващия обхват на ракети с голям обсег и самолети-невидимки, пише Asia Times.

Този месец вестник „South China Morning Post“ (SCMP) съобщи , че китайски военни учени са представили революционна система, предназначена да направи самолетите за борба с пожарите и борбата с корабите почти неоткриваеми за вражеското електронно наблюдение.

SCMP съобщи, че екип, ръководен от Уанг Бо от Инженерния университет на военновъздушните сили, разработва радар с честотно-разнообразна антенна решетка (FDA), който манипулира минимални, променящи се във времето честотни отмествания между антенните елементи, за да генерира динамични, пространствено-времево-честотни форми на вълните, наподобяващи сигнали за електронно заглушаване.

Според описанието на изследването на SCMP, методът присвоява фино променящи се честоти на всяка антена, създавайки хаотичен сигнал, който обърква пасивните сензори, които разчитат на стабилни емисии за геолокация, и замъглява посоката на произхода, за да устои на прихващането.

Докладът, описващ подробно подхода, е публикуван в китайското списание за отбрана Aero Weaponry, като изследователите твърдят, че се наблюдава преминаване от пасивно избягване към активно заслепяване, което подкопава способността на противника да измерва време, честота и фаза.

SCMP съобщи още, че системата се адаптира в реално време, като наблюдава как се получават сигналите, позволявайки координация с приятелски сили, като същевременно заблуждава противниците.

В доклада на Aero Weaponry идеята е представена като възможно подобрение на оцеляването на големи въздушно-командни платформи в оспорвана електромагнитна среда; реалната ѝ ефективност обаче остава недоказана.

Последните бойни епизоди илюстрират както полезността, така и крехкостта на тези самолети. По време на въздушната престрелка между Индия и Пакистан над Кашмир през май 2025 г., доклади сочат, че Пакистан е използвал система „ABC“ – заключена от A (наземни радари), изстреляна от B (китайски изтребители) и насочвана от C (самолети за борба с вредители и борба с вредители) – срещу смесения индийски флот, произведен от Русия и Франция, което позволява на пакистанските изтребители да поддържат електронно мълчание и да останат извън обсега на индийската противовъздушна отбрана.

Тези доклади предполагат, че схватката е показала как въздушно-десантните командни центрове могат да се превърнат в приоритетни цели, след като противниците осъзнаят централната им роля в управлението на въздушния бой. Степента, до която системите с китайски произход са повлияли на резултата, обаче остава неясна.

Свалянето на самолет за борба с въздушното нападение и корабоплаването (AEW&C) обаче е изключително трудно. През февруари 2023 г. We Are The Mighty отбеляза , че проблемът със свалянето на самолет за борба с въздушното нападение и корабоплаването се крие във факта, че той знае местоположението на почти всички, приятели или врагове, и може да се позиционира извън обсега на вражеската противовъздушна отбрана.

В статията се отбелязва, че ако ракета за електронна зареждане и управление (AEW&C) се приближи твърде много, тя може да открие наземни радари в момента на тяхното включване и да насочи приятелски изтребители и други средства към унищожаване на тези обекти. Ако вражеските изтребители успеят да излетят, те трябва да преследват AEW&C самостоятелно, без помощта на наземния радар. В статията се посочва още, че AEW&C може да открива нападатели извън обхвата на радара на последните, да избягва за неопределено време или да насочва приятелски изтребители за прехващане.

Смятането на заплахите се променя, тъй като ракетите „въздух-въздух“ с голям обсег и стелт изтребителите разширяват границите на обсега на атака. Докато американските версии AIM-120D-3 и C-8 се оценяват с около 160 километра обсег, строго класифицираната съвместна усъвършенствана тактическа ракета AIM-260 (JATM) – предназначена да замени AIM-120 – е проектирана значително да превъзхожда тези варианти по обсег.

Той запазва размерите си, за да се побере във вътрешните оръжейни отсеци на F-22 и F-35, което създава сериозна заплаха за големи, бавни платформи за противодействие на ракети и системи (AEW&C), особено китайските, които биха се изправили пред предизвикателството да противодействат на такива модерни оръжия.

Нарастващият обхват и свободата на действие на подобни оръжия свиват времевия прозорец, в който целевият команден самолет може да открие, оцени и порази входящ изстрел.

Въпреки тази заплаха, Китай съответно разшири оперативната тежест на своя флот от самолети за пожарна и въздушна борба (AEW&C). В статия от април 2023 г. за The War Zone (TWZ) Томас Нюдик и Андреас Рупрехт отбелязаха, че китайските самолети за пожарна и въздушна борба (AEW&C) се използват все по-често за проектиране на мощност в критични зони като Южнокитайско море, осигурявайки не само наблюдение на въздушното пространство, но и жизненоважна възможност за наблюдение надолу, която допринася за осведомеността в морската област.

Нюдик и Рупрехт пишат, че тази комбинация от широкообхватно наблюдение и командно-контролно управление разширява обхвата на изтребителите и бомбардировачите далеч отвъд крайбрежните радари и неравномерните морски сензори.

И все пак зависимостта създава своя собствена опасност. В случай на Тайван, загубата на един-единствен самолет за борба с ракетите срещу взривяване и борба с ракети (AEW&C) от американски изтребители, въоръжени с ракети с голям обсег, може да остави Китай с остри пропуски в управлението на въздушния бой и ситуационната осведоменост.

Последващият ефект би бил тласъкът на НОАК обратно към крайбрежни или островни радари или към палубни системи за реактивна и управляема система (AEW&C), които предлагат по-малък обхват, издръжливост и радарна мощност от наземните командни самолети, намалявайки дълбочината, на която Китай може да поддържа въздушни и морски операции.

Картината от американска страна не е еднакво успокояваща. Грант Георгулис написа в Breaking Defense този месец, че макар САЩ да се стремят да преместят управлението на въздушните битки от самолети към сателити, тази способност е десетилетия далеч от реализацията си, което означава, че специализираните въздушни платформи остават от съществено значение.

Георгулис също така отбелязва, че дори усъвършенстваните F-22 и F-35 не могат да се справят с управлението на въздушния бой в целия театър на военните действия по време на бой, което подчертава необходимостта от разполагане на достатъчен брой E-7, за да поемат командно-контролни товари в огромно бойно пространство.

В отделна статия от юли 2025 г. за Института за аерокосмически изследвания „Мичъл“, Георгулис посочи нарастващата разлика в способностите за борба с въздушната и корабната артилерия (AEW&C) между САЩ и Китай. Той пише, че макар Китай да е разработил KJ-2000, KJ-500 и KJ-600 през последните две десетилетия, САЩ не са произвели AEW&C от ново поколение през този период, като продължителните ангажименти за борба с въстанията в Ирак и Афганистан наблягат на финансирането на американската армия, а не на военновъздушните сили на САЩ.

Георгулис отбеляза още, че САЩ все още разчитат на наземния радар AN/TPS-75 от 60-те години на миналия век за откриване и че флотът от E-3 от 70-те години на миналия век страда от проблеми с бойната готовност и недостиг на части. Той добави, че е малко вероятно E-7 да бъдат въведени в експлоатация в достатъчен брой до 30-те години на миналия век.

Георгулис предупреди, че това може да остави превъзхожданите по численост, недостатъчно обезпечени и по-слаби американски сили за борба с пожарите и борбата с ракетите (AEW&C) уязвими от превъзходството на числено превъзхождащите ВВС на НОАК в случай на непредвидена ситуация в Тайван, което би осакатило управлението на въздушния бой и рискувало въздушно превъзходство.

Подобно на F-22 и F-35, въоръжени с AIM-260, китайските изтребители, въоръжени с далекобойни ракети PL-17, представляват сериозна заплаха за американските платформи за борба с пожарите и корабоплаването, въпреки че действителната ефективност на ракетите в бойни действия остава несигурна.

Засега както китайският, така и американският напредък остават ограничени от неизпитаните технологии и остарелите възможности за противовъздушна и въздушна отбрана (AEW&C).Това предупреждение се натъква тревожно на напредъка на Китай: едната страна се опитва да заслепи ловеца, докато другата се страхува, че няма достатъчно ловци, за да управлява битката.

И двете военни са изправени пред сериозни препятствия при защитата на своите въздушно-десантни командни флотилии и при всеки конфликт загубите от двете страни биха могли бързо да объркат управлението на въздушния бой.

Състезанието не е за това кой разполага с най-бързите самолети или ракети с най-голям обсег, а дали някоя от страните може да поддържа своите командни самолети във въздуха достатъчно дълго, за да управлява битката - и нито едната, нито другата не може да бъде уверена в успеха.