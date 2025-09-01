Путин разговаря с Моди в необичаен формат: Двамата прекараха близо 50 минути в лимузината „Аурус“ на руския лидер

Владимир Путин и индийския премиер Нарендра Моди проведоха разговори в необичаен формат, навярно вдъхновен от посещението на руския президент в Аляска. Двамата разговаряха на четири очи в продължение на 50 минути в лимузината „Аурус“ на руския лидер.

Путин и Моди се срещнаха в Международния конгресен и изложбен център „Мейдзян“, където се провеждаше среща на Съвета на държавните глави на Шанхайската организация за сътрудничество. Двустранните руско-индийски преговори трябваше да се проведат в хотел „Риц-Карлтън“ в Тиендзин, който временно се превърна в резиденция на руския държавен глава.

Путин е предложил да закара колегата си до хотела. Така разговорите между държавите глави буквално излязоха от релси, пишат от ТАСС.

Колоната се приближи до сградата на хотела, двете делегации влязоха вътре, но Путин и Моди продължиха разговора си лице в лице в колата. Този разговор продължи 50 минути и едва след това събеседниците се преместиха в залата за преговори, където делегациите ги чакаха през цялото това време.

По-късно Моди нарече срещата с Путин в кулоарите на срещата на върха на ШОС отлична.

Руско-индийското сътрудничество се развива активно на принципите на специално привилегировано стратегическо партньорство, заяви Владимир Путин вече на официалната среща.

Той отбеляза, че на 21 декември се навършват 15 години от приемането на съвместно изявление, което отбеляза издигането на отношенията между двете страни до нивото на специално привилегировано стратегическо партньорство.

„Можем уверено да заявим, че многостранните руско-индийски отношения се развиват активно на тези принципи. Установено е многостепенно взаимодействие“, каза руският президент.

Търговско-икономическото сътрудничество, отбеляза той, като цяло демонстрира положителна динамика, развива се и туристическият обмен.

„Тясно координираме усилията си на международната арена – ООН, БРИКС, Г-20 и, разбира се, ШОС. Днес е добра възможност да обсъдим основните задачи за по-нататъшното развитие на многостранното двустранно сътрудничество в различни области“, каза Путин.

"Руско-индийското сътрудничество играе ключова роля за глобалния мир и просперитет", отбеляза на свой ред Нарендра Моди.

Ръководителят на индийското правителство нарече специалното, привилегировано и стратегическо партньорство между Москва и Ню Делхи „дълбоко и всеобхватно“.

„Дори в най-трудните обстоятелства Индия и Русия винаги са вървели напред рамо до рамо. Тясното ни сътрудничество е важно не само за народите на нашите страни, но и за осигуряване на глобален мир, стабилност и просперитет“, заяви той.

„През декември 2025 г. 1 милиард и 400 милиона индийци с нетърпение ви очакват за 23-тата годишна среща на върха между нашите страни“, каза още Моди.

Сцените от лимузината "Аурус" на Путин напомнят на срещата на върха в Аляска, между руския президент и лидерът на САЩ Доналд Тръмп. Двамата успяха да разговарят на четири очи за няколко минути, без преводачи и делегации, в "Звяра" - бронираната лимузина на Тръмп.