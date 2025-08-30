Дмитрий Медведев, заместник-председател на руския Съвет за сигурност, заплаши, че Русия ще отговори с ответни мерки, ако Австрия продължи усилията си за присъединяване към НАТО. Съюзникът на Путин предупреждава, че Виена е готова да се откаже от статута си на „неутралност“.

Русия заплашва да отговори с неуточнени ответни мерки, ако Австрия продължи с плановете си за присъединяване към НАТО, предупреди в четвъртък Дмитрий Медведев, заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия и близък съюзник на Владимир Путин, пише Newsweek.

Медведев обвини Виена, че се е отказала от установения си неутралитет в полза на алианса, сравнявайки ситуацията с Швеция и Финландия, които се присъединиха към НАТО след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Странното съвпадение е, че разривът между Австрия и Русия е и моментът, в който Виена се отказа от ветото си срещу Румъния относно присъединяването към Шенген. Всичко започна с цената на руския газ.

Неутралността на Австрия е стълб на международната дипломация, привличайки организации като ООН, МААЕ, ОССЕ и ОПЕК. Медведев предупреди, че присъединяването към НАТО може да навреди на позицията на Австрия на световната сцена и предложи тези организации да бъдат преместени в други региони.

„Сега разумът отстъпва място на стадния инстинкт... австрийският естаблишмънт – насърчаван от Брюксел – подхранва обществения дебат за отказ от неутралитета, залегнал в Конституцията, в полза на присъединяването към НАТО“, пише Медведев в редакционната статия „Аншлус на НАТО“, според Newsweek.com.

Руският представител отбеляза, че неутралитетът на Австрия е защитен от Държавния договор от 1955 г. и Московския меморандум и че всяка промяна в нейния необвързан статут би нарушила международното право, включително Виенската конвенция за правото на договорите.

Бившият австрийски външен министър Карин Кнайсъл подкрепи това тълкуване, заявявайки, че Австрия не може да се откаже от неутралитет без съгласието на всички страни, подписали договора, включително Русия.

Краят на неутралитета спрямо Русия

Медведев също така критикува прогресивната милитаризация на Австрия, споменавайки сътрудничеството с НАТО чрез инициативата „Партньорство за мир“ и разполагането на над 3000 конвоя и 5000 полета на НАТО на австрийска територия през 2024 г.

Руският представител предупреди, че Австрия може да бъде изложена на рискове за сигурността, подобни на тези на Швеция и Финландия, след присъединяването си към НАТО, включително участието на австрийските въоръжени сили в дългосрочни руски военни планове.

Медведев заключи, че отговорите на въпроса дали Австрия може едностранно да се откаже от неутралитета и самостоятелно да реши да се присъедини към НАТО са „и двата недвусмислено отрицателни“.