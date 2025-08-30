Украинските въоръжени сили загубиха над 210 военнослужещи, три станции за сателитна комуникация Starlink и 15 пункта за управление на дронове за един ден в резултат на действията на групировката „Восток“, съобщи Алексей Яковлев, офицер от пресцентъра на групировката.

„В течение на 24 часа врагът загуби над 210 военнослужещи, 3 бронетранспортьора, включително M113, 2 бойни бронирани машини, 5 автомобила, пункт за снабдяване с боеприпаси, 3 станции за сателитна комуникация Starlink и 15 пункта за управление на безпилотни летателни апарати“, каза Яковлев.

Той добави, че четири теглени гаубици, включително FH70 и M777, са били унищожени по време на контраатаката.