Руски системи за противовъздушна отбрана свалиха една управляема авиационна бомба, четири ракети „Нептун“ и 233 украински безпилотни летателни апарата от типа „самолет“ за един ден, съобщи руското Министерство на отбраната.

Според руското Министерство на отбраната от началото на специалната военна операция са унищожени общо 666 самолета, 283 хеликоптера, 80 600 безпилотни летателни апарати, 625 зенитно-ракетни системи, 24 878 танка и други бронирани бойни машини, 1588 реактивни системи за залпов огън, 29 088 полева артилерийска оръжия и минохвъргачки и 40 681 единици специални военни машини.