Русия тества нов лазер за справяне с мини в Украйна

Русия ще тества нова лазерна система, предназначена да обезврежда мини без детониране на взривните устройства, съобщава Newsweek, позовавайки се на руски държавни медии.

Повече от три години и половина след началото на пълномащабната война, Украйна е една от най-минираните страни в света, според Програмата за развитие на ООН. Организацията заяви миналия месец, че малко под една четвърт от територията на Украйна трябва да бъде проверена за взривни вещества, а някои оценки са малко по-високи. Разминирането след конфликт често може да отнеме десетилетия.

HALO Trust, голяма благотворителна организация за разминиране, заяви по-рано тази година, че район, по-голям от размера на Гърция, е изложен на риск от противопехотни мини и невзривени боеприпаси в Украйна.

Има различни начини за разминиране на територия, от използване на кучета за откриване на противопехотни мини до сапьори - бойни инженери, фокусирани върху разминирането - ръчно работещи през дадена зона, или оператори, дистанционно управляващи големи машини за разминиране.

Руската технологична компания LazerBuzz е разработила начин за „селективно изгаряне на взривни вещества, улесняващо безопасните операции по разминиране“ с помощта на лазери, съобщи руската държавна информационна агенция.



Много военни инвестират сериозно в лазерни технологии, включително за прихващане на въздушни заплахи като дронове.

Компанията ще тества технологията на „определен полигон в рамките на настоящата зона за специални операции“, съобщи руска медия. Този термин е често използван в руските държавни медии и политически дискусии по отношение на Украйна.

Компанията заяви, че оборудването, наречено Posokh, или „щука“, може да се транспортира на гърба на превозно средство, да се сглоби в рамките на 10 минути и да се управлява от двама души.

Операторът ще използва таблет, за да насочва лазера на машината от разстояние до 700 метра, съобщи LazerBuzz пред държавната информационна агенция.

Безпилотните технологии, които доминират в конфликта в Украйна, често се описват като начин да се предпазят хората от опасност в опасни ситуации. Взривните устройства могат да бъдат непредсказуеми, лесно задействащи се, трудни за откриване или камуфлирани.

Руската държавна отбранителна корпорация „Ростех“ заяви в края на юни, че разработчици, работещи за една от холдинговите ѝ компании, са представили нов верижен наземен робот с лазер за операции по разминиране на технологичен форум в Западна Русия. Оборудването е способно да „дистанционно неутрализира взривни предмети“, съобщиха от „Ростех“.

Според компанията, устройството работи чрез „изгаряне на обвивката и разтопяване на експлозива без неговата детонация“.

LazerBuzz казва, че „сглобява и доставя професионално лазерно оборудване“ от 2023 г.

Не е ясно кога оборудването ще бъде пуснато за тестване в Украйна.