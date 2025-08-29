Захарова: Отнемането на руски активи от ЕС е ескалация на икономическа агресия и елемент от хибридна война

Русия разглежда незаконното изземване на замразените ѝ активи в Европейския съюз като акт на хибридна война и стъпка към ескалация. Това заяви на брифинг официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

„Всякакви операции с руски златни и валутни резерви без съгласието на Руската федерация са незаконни. Блокирането на активите на Банката на Русия, както и стъпките, насочени към тяхното изземване, грубо нарушават общопризнатите принципи на равенство на държавите и имунитета на държавната собственост“, каза тя.

Дипломатът отбеляза, че подобни действия противоречат на нормите на Устава на ООН, разпоредбите на Конвенцията за юрисдикционния имунитет на държавите и тяхната собственост от 2004 г.

Според Захарова „лицемерните опити да се оправдаят тези незаконни действия с предполагаемата руска заплаха с право се оценяват като правно нищожни и не променят същността на случващото се - тоест умишлено нарушение на международното право“.

„Настоящата правна рамка на Европейския съюз позволява изземване на активи на руски физически и юридически лица под надуман претекст. Общата сума на тези средства, допълнително блокирани в ЕС, надхвърля 28 милиарда евро. Ние разглеждаме тези стъпки като ескалация на икономическа агресия и елемент от хибридна война, разгърната срещу Русия“, подчерта официалният представител на руското външно министерство.