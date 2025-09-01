Ушаков: Путин и Тръмп не са се споразумели за тристранна или отделна двустранна среща със Зеленски

Руският президент Владимир Путин все още не е постигнал никакви споразумения с американския лидер Доналд Тръмп за тристранна или отделна двустранна среща с Володимир Зеленски, заяви пред журналиста на VGTRK Павел Зарубин помощникът на президента Юрий Ушаков.

Той обясни, че все още няма конкретни предложения за повишаване на нивото на представителите на руско-украинските преговори.

„Досега това, което се излъчва в пресата, не е точно това, за което сме се споразумели. Сега говорят за тристранна среща, за среща между Путин и Зеленски. Но конкретно, доколкото знам, не е имало споразумение между Путин и Тръмп по този въпрос“, каза Ушаков.