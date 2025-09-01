Виктор Янукович се съгласи с Путин: Опитите на Запада да въвлече Киев в НАТО са причина за войната

Бившият украински президент Виктор Янукович се съгласи с руския лидер Владимир Путин, че постоянните опити на Запада да въвлече Киев в НАТО са се превърнали в една от основните причини за украинския конфликт. Той заяви това пред журналисти, коментирайки изявлението на Путин в кулоарите на срещата на върха на ШОС.

„Да, Владимир Владимирович е абсолютно прав“, отбеляза Янукович.

Бившият украински президент също нарече присъединяването към НАТО „катастрофа за Украйна“ и директен път към гражданска война.