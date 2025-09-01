Путин към Ердоган: Турция ще продължи да играе специална роля в уреждането на украинския въпрос

Руският президент Владимир Путин е убеден, че Турция ще продължи да играе специална роля в украинското уреждане. Той изрази това мнение на среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Китай.

„Благодарни сме на нашите турски приятели за техния значителен принос в политическите и дипломатически усилия за разрешаване на украинската криза. От май 2025 г. насам на истанбулската платформа вече се проведоха три кръга преки руско-украински преговори, които позволиха да се постигне напредък в решаването на редица практически въпроси в хуманитарната сфера“, каза Путин.

„Уверен съм, че специалната роля на Турция по тези въпроси ще продължи да бъде търсена“, добави руският лидер.

Турският президент на свой ред потвърди, че очаква посещение на Путин в Турция.

„Поканата ми остава валидна. Очакваме с нетърпение да ви приветстваме в нашата страна възможно най-скоро. Имаме искрени отношения, основани на доверие. Отношенията ни се развиват, без да се влияят от настоящите обстоятелства“, каза Ердоган.

Руският президент Владимир Путин обсъди няколко регионални въпроса с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, по-специално Близкия изток, Северна Африка и Кавказ.

„Фокусът ни е насочен и към теми от общ интерес, като Близкия изток, Северна Африка и Закавказието. Руско-турското сътрудничество във всички тези области е добре установено, конкретно, полезно и, бих казал, основано на доверие“, каза Путин.