Мария Захарова: Историята със GPS-сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен е отчаяние, хибридна атака срещу Кремъл

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи като отчаяние информацията за „хибридната атака“ на Кремъл срещу самолета, летящ за България от ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Слуховете, че самолетът на ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, е трябвало да кацне с аналогови, хартиени карти, поради предполагаема хибридна атака от страна на Кремъл, „миришат на отчаяние“, заяви тя на брифинг по случай Източния икономически форум (ИЗФ).

„Тази последна невярна информация за Урсула фон дер Лайен и нейния самолет, който каца с помощта на хартиени карти, показва отчаяние“, каза дипломатът.

Според Захарова, западната преса „постоянно генерира фалшиви новини с русофобски тон, плашейки европейците с митичната руска заплаха“, за да „отклони вниманието на собствените си граждани от постоянно влошаващата се социално-икономическа ситуация в ЕС, от мисли за истинските виновници за европейската криза, които са безотговорните и крадливи политически елити на Европейския съюз, които живеят с идеята да се обогатяват за сметка на благосъстоянието на жителите на ЕС и просперитета на бъдещите поколения“.

„Представям си някой да седи в Кремъл и, знаете ли, да манипулира джойстика и да казва: „Изключете Урсула фон дер Лайен от GPS-а, нека се занимава с хартиени карти“, каза тя иронично. „Не знам защо тогава не откраднахме картите. Може би щеше да е по-лесно.“

„Това, което видяхме в западната преса, това, което чухме от представителите на Урсула фон дер Лайен, не е просто лъжа с известна доза истина или смесица от истина, полуистина и неистина, а е 100% фалшификация, измислица“, заключи говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация.