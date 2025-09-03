Песков: Напрежението на Балканите не е провокирано от Сърбия

Напрежението на Балканите не е провокирано от сръбска страна, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, коментирайки темите на разговора между руския президент Владимир Путин и сръбския президент Александър Вучич в Китай, съобщават руски медии.

"Отношенията са многостранни и в дневния ред има много конкретни въпроси. Това включва въпроси за сътрудничество в горивно-енергийния сектор, както и сътрудничество в областта на културата, студентския обмен и други. И разбира се, това е взаимодействие в смисъл на регионално напрежение, което е предизвикано далеч от сръбска страна“, отбелязва Песков.

Той поясни, че разговорът между Путин и Вучич е преминал в традиционно добра атмосфера. В отговор на журналистически въпрос дали могат да се очакват някакви споразумения между Сърбия и Русия и дали има добри новини по отношение на газа, Песков отвърна, че винаги има добри споразумения със Сърбия и повтори, че Белград е добър приятел и партньор на Москва.

Припомняме, че президентът на Сърбия Александър Вучич е на посещение в Китай от 2 до 4 септември, където участва в честването на 80-годишнината от победата във Втората световна война по покана на президента на Китайската народна република Си Дзинпин.

Вчера в Пекин Вучич се срещна и с руския президент Путин, след което обяви, че е особено доволен, че Путин... "е казал още по-категорично колко е важно Сърбия да запази своята независимост“.

Вучич оцени срещата с руския лидер като много добра и ползотворна за Сърбия.

"Гордея се с нашата работа, с позицията на Сърбия, с факта, че дори когато сме критикувани и атакувани, сме уважавани навсякъде, защото знаят, че Сърбия е независима, свободна и либертарна страна“, заяви днес сръбският президент.