Новите руски дронове Shahed с реактивен двигател вече могат да ловуват движещи се цели

Дронът „Шахед“ първоначално е разработен в Иран и е продаден на Русия през 2022 г. За Техеран той се превръща в начин за осигуряване на финансови потоци и достъп до чувствителна информация (с подозрения, че Кремъл съдейства с експертиза за ядрени оръжия). За Москва той предоставя готови дронове без забавянията на вътрешното развитие.

От бавни дронове до рояци

Дроновете, които започнаха да атакуват украински градове през есента на 2022 г., имат малко общо с версиите, които Русия разполага днес. За три години употреба те са претърпели радикални подобрения. Най-важното е, че Русия е преминала към масово производство – способни да произвеждат повече от 200 бройки на ден.

Статистиката е впечатляваща: 15 933 изстрелвания на „Шахед“ срещу Украйна само за три летни месеца. Само през юли са регистрирани 6394 атаки, през юни - 5 412, а през август - малко над 4 100 - вероятно поради текущите преговори.

Най-масовите удари включват 500–700 дрона, често използвани в комбинация с крилати и балистични ракети. Очаква се руското производство да достигне до 1000 дрона на ден в близко бъдеще.

Не само мащабът на производството се е променил - самите дронове са се променили. Миналата година доклади потвърдиха, че размерът на бойната глава почти се е удвоил.

По-късно стана ясно, че Русия тества реактивни Shahed-и. Новите двигатели увеличават скоростта повече от два пъти - от 170–200 км/ч до близо 500 км/ч. Тази модернизация директно противодейства на една от отбранителните сили на Украйна: дронове-прехващачи. Те са разработени в отговор на масови атаки и променящи се тактики, тъй като мобилните огневи екипи с тежки картечници не са можели да достигнат високо летящи дронове, а доставките на евтини противовъздушни ракети са били недостатъчни.

Но модернизацията не спря дотук. Снимки, направени по време на скорошна атака, разкриха още две подобрения: бордови камери и модемни антени.

Последните изображения разкриват нова версия на Shahed с антени, монтирани на върховете на крилата, потвърждавайки възможността за дистанционно управление и разузнаване на живо.

Това показва, че Shahed вече са способни на дистанционно управление. Преди това те са следвали предварително програмирани маршрути. Новата възможност е силно опасна, позволявайки на операторите на безопасно разстояние да наблюдават условията в реално време, да променят стратегиите за атака или дори да пренасочват дронове към нови цели.

Нещо повече, с камери, дистанционно пилотиране и по-високи скорости, Shahed вече могат да поразяват движещи се цели - превозни средства, оборудване, дори хеликоптери. На практика всичко различно от самолети, които обикновено летят по-бързо, сега е уязвимо. Това значително увеличава смъртоносността на дрона.

За Украйна осигуряването на допълнителни системи за противовъздушна отбрана е от решаващо значение – особено тези, способни да противодействат на едновременни, мащабни рояци „Шахед“, насочени към градове и критична инфраструктура. Въпреки преговорите, Русия продължава да нанася удари по електроцентрали, енергийни съоръжения и дори жилищни райони, университети и медицински заведения, докато украинската отбрана остава слаба. Междувременно Москва допълнително увеличава производството, като фабриките работят денонощно.

Единственият друг жизнеспособен вариант е унищожаването на самите производствени обекти – но това би изисквало големи запаси от далекобойни оръжия, както и одобрение за тяхното използване.