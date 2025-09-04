В Русия се говори за планове за създаване на „армии на геймъри“, които уж могат да се научат да управляват дронове по-бързо. В действителност обаче това е скрита мобилизация.

Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Телеграм на Центъра за противодействие на дезинформацията (ЦБД).

Централното разузнавателно управление отбеляза, че съответната информация за „войските“ се е появила в прокремълските медии.

„Според руските пропагандисти, „ентусиастите по стрелба“ уж са способни да овладеят управлението на дронове по-бързо - за 10 часа срещу 40 за обикновените новобранци“, се казва в доклада.

Въпреки това, КЗД отбеляза, че подобна реторика е насочена към скрито мобилизиране на младежта, както и към спестяване на реално обучение.

В частност, опростените курсове за оператори на дронове и „кибервойски“ представят игровите умения като пълноценен боен опит. Това обаче не е така и подобни подходи ще доведат до големи загуби от страна на Руската федерация.

„Русия замества дългосрочната военна подготовка с илюзията за „игрови умения“, което не съответства на реалностите на войната. Подобни подходи заплашват с високи жертви сред мобилизирания персонал и увеличават милитаризацията на обществото“, обясниха от КПО.

Центърът за противодействие на дезинформацията също съобщи, че игралната индустрия в Руската федерация се трансформира в инструмент на държавната идеология и вербуването на млади хора.

Сценарият има следните фази: лекции за „патриотизъм“, симулатори на съдебни процеси и предложения за договори.

Централното разузнавателно управление вече съобщи, че Русия активно използва компютърни игри за разпространение на пропаганда. Такъв беше случаят, когато руски пропагандисти разпространяваха проекта „Отряд 22: ЗОВ“, създаден с участието на руското Министерство на отбраната като „образователен продукт“.

Нека си припомним, че преди няколко месеца Централното разузнавателно управление съобщи, че руските власти търсят нови начини за мобилизация . По-специално, една от схемите е била чрез полицията.

Според съобщенията, полицията в Русия се е превърнала в нов инструмент за тайна мобилизация.

Служителите на реда получават бонуси, ако принудят задържаните да подпишат договори с руското Министерство на отбраната.