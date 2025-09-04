Руските войски поеха контрола над Новоселовка в Днепропетровска област.Това съобщи руското Министерство на отбраната, предават руски медии.

Според ведомството, селището е било взето под контрол от военнослужещи от 36-та гвардейска мотострелкова бригада от групата войски "Восток“.

По време на настъплението щурмовите подразделения на бригадата са пробили отбрана на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и са навлезли в селището. Артилерийските разпореждания са нанесли мощен удар, изтласквайки ВСУ от селото, а операторите на щурмови безпилотни летателни апарати са нанесли удари по украински войници, укрити в гориста местност около селото, допълват от ведомството.