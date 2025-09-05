Ще бъде практически невъзможно да се постигне споразумение по ключови въпроси с украинската страна, заяви президентът Владимир Путин на пленарната сесия на Световния икономически форум, предават руски агенции.

„Практически е невъзможно да се постигне споразумение с украинската страна по ключови въпроси, дори и да има политическа воля, в което се съмнявам. Има правни и технически трудности, които се състоят във факта, че всякакви споразумения за територии трябва да бъдат потвърдени в съответствие с украинската конституция на референдум, но за това трябва да се отмени военното положение“, каза той.

„Ако някой наистина иска да се срещне с нас, ние сме готови. Най-доброто място за това е столицата на Руската федерация, градът-герой Москва. Определено ще осигурим условия на сигурност и безопасност.

100% гаранция. Но ако ни кажат: „Искаме да се срещнем с вас, но вие отидете там за тази среща“ - това са прекомерни искания, отправени към нас.“

„В резултат на държавния преврат те отстраниха (бившия украински президент) Янукович от власт, те отстраниха човека, който беше против присъединяването на Украйна към НАТО. Те доведоха на власт сили, които бяха за присъединяване и сега продължават да се надяват на присъединяване на Украйна към НАТО.“

„Що се отнася до евентуалното разполагане на военни контингенти в Украйна, това е една от основните причини за въвличането на Украйна в НАТО, следователно, ако някакви войски се появят там, особено сега, по време на военни операции, ние изхождаме от факта, че това ще бъдат легитимни цели за тяхното унищожаване.“

Русия никога не е възразявала срещу желанието на Украйна да се присъедини към ЕС; това е нейният легитимен избор, допълни Путин.

„Украйна трябваше да сравни, да сложи на везните какво губи в контактите си с нас и какво печели.

Президентът Янукович се замисли за това. Той пресметна и проля сълзи, защото отварянето на пазари за силно конкурентни европейски продукти убиваше производството в самата Украйна и затваряше сътрудничеството и търговските връзки с Русия.“