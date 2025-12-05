Русия получава усъвършенствани дронове Shahed от Иран

Още по темата: Руските Shahed с нова функция: задни камери за ранно откриване на прехващачи 27.11.2025 11:10

Русия все по-често разчита на иранските дронове Shahed в атаките си срещу Украйна

Използването на дронове във войната между Русия и Украйна не изглежда да намалява. Всъщност, Москва наскоро пусна в употреба нова версия на серията дронове Shahed, които руските сили използват за удари срещу Киев през последните три години от конфликта, пише The National Interest.

HESA Shahed-136 е ирански проект за безпилотно оръжие, което стана популярно благодарение на ролята си в продължаващата война между Русия и Украйна. Този тип смъртоносни безпилотни летателни апарати често се наричат „самоубийствени“ или „камикадзе“ оръжия, поради способността им да кръжат около целевата зона, преди да нанесат удара.

Макар Shahed 136 да е с доста прост дизайн, Русия значително увеличи използването на тази серия безпилотни летателни апарати от началото на войната. Според Центъра за стратегически и международни изследвания, Москва е увеличила използването на тези ирански дронове от около 200 изстрелвания на седмица до над 1000 на седмица в началото на 2025 г. Вариантът Shahed-131 също се използва често в конфликта в Източна Европа. Като по-стара версия на своя събрат, Shahed-131 притежава много от същите възможности като 136. Shahed-131 обаче е по-малък и се задвижва от обратно проектирана версия на двигателя MDR-209 Wankel на Beijing Micro pilot UAV Control System Ltd.

Как Русия за първи път придобива иранската серия дронове?

През 2023 г. Белият дом публикува снимки, на които се виждат членове на руска делегация, посещаващи иранското летище Каршан, за да разгледат няколко различни типа дронове. Въпреки че иранският режим първоначално отрече да е предоставил безпилотни летателни апарати на руския си съюзник, продължаващите доставки на оръжие между двете страни бяха потвърдени. В началото на войната Агенцията за отбранителна информация на САЩ отбеляза, че Иран се превръща в един от най-важните военни поддръжници на Русия в нейната инвазия в Украйна. През последните няколко години анализатори и следователи, работещи с отворени източници, успяха да потвърдят, че след атаките в Киев са открити останки от ирански безпилотни летателни апарати като Shahed.

Тъй като партньорството между Иран и Русия в областта на отбраната продължава да се разраства, следва да се очакват допълнителни доставки на дронове Shahed.

Мая Карлин, автор по въпросите на националната сигурност в The National Interest.