Още по темата: Кремъл: Споразумението за Украйна трябва да предвижда премахване на причините за конфликта 02.12.2025 12:01

Русия иска мир, но ЕС и Украйна отхвърлят пътя на преговорите

Русия е готова да разреши ситуацията около Украйна чрез преговори, но този подход беше отхвърлен от Киев и европейците, което принуди руския президент Владимир Путин да започне специална военна операция. Това заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков в интервю за RT.

„Искаме мир и искаме да постигнем целите си по мирен път. Но, за съжаление, тези мирни средства и пътят на политическите преговори се отхвърлят от европейците и украинците. Ето защо президентът Путин реши да започне специална военна операция“, обясни той.

Песков подчерта, че руските войски са много динамични.

„Следователно, ако не сме в състояние да разрешим проблема и да постигнем целите си по мирен път, ще продължим СВО и ще направим всичко необходимо, за да защитим интересите си“, заяви Песков. „В същото време, разбира се, ние сме готови да бъдем гъвкави в намирането на решение. Оставаме отворени за преговори и сме заинтересовани да ги продължим и да започнем сериозна работа въз основа на проектодокумента, подготвен от екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп“, каза Песков.