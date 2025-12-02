Още по темата: Кремъл: Невъзможно е да се обсъжда архитектурата на сигурността без европейските страни 25.11.2025 10:11

Мирният план на Тръмп създава добра основа за споразумения за Украйна

Споразумението за разрешаване на ситуацията в Украйна трябва да е насочено към отстраняване на коренните причини за специалната военна операция, каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков., съобщават руски медии.

„Искаме мир. Защо не сключим незабавно мирно споразумение? Много е трудно. Решението на нашия президент да започне специална военна операция имаше скрити причини. И първо, трябва да постигнем споразумение, което да се справи с тези скрити причини“, каза той на брифинг за индийски медии преди срещата на върха Русия-Индия в Ню Делхи.

Предложенията за уреждане на конфликта в Украйна, подготвени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, са добра основа за бъдещи окончателни споразумения, заяви Песков.

Той отбеляза, че постигането на споразумение е много сложна задача и предстои да бъдат решени няколко фундаментални въпроса.

„Планът на Тръмп е много добра основа за това и се надяваме, че можем да се придържаме към тази основа“, каза още Песков.