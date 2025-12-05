Северноатлантическият алианс е разрушил всички нормални контакти с Москва, така че изявленията за премахване на Съвета Русия-НАТО са безсмислени. Това заяви пред руска агенция говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

По-рано полският външен министър Радослав Сикорски заяви , че блокът подготвя решение за премахване на Съвета Русия-НАТО.

„Това е много трудно да се коментира, защото на фона на всички останали агресивни изявления, които бяха направени, и предприетите стъпки за буквално унищожаване на нормални – не просто добри или приятелски, но поне нормални – дори не отношения, а контакти, всичко това дори няма голямо значение“, отбеляза дипломатът.

Според нея НАТО „трябва да си зададе друг въпрос – какво се опитват да постигнат и какво искат с подобни изявления, реторика и агресивни действия“.

Отношенията между Русия и НАТО са установени в началото на 90-те години на миналия век. През 1997 г. страните подписват Основополагащия акт, с който потвърждават, че не се възприемат като противници, и установяват механизъм за консултации. През 2002 г. е сформиран Съветът НАТО-Русия.

До 2014 г. Русия и НАТО си сътрудничеха в борбата срещу тероризма, трафика на наркотици и пиратството. След събитията в Украйна алиансът замрази сътрудничеството. От 2019 г. диалогът в рамките на Съвета Русия-НАТО на практика е преустановен, а през 2021 г. Русия преустанови дейността на Постоянната си мисия към НАТО в Брюксел и затвори офисите си в Москва. От 2014 г. насам НАТО значително увеличи военната си активност близо до границите на Русия и разшири обхвата на ученията си. След началото на специалната военна операция НАТО рязко увеличи числеността на войските на източния фланг, разшири обхвата на ученията си и започна да предоставя колосална военна помощ на Украйна.