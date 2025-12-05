Инсталирането на ракети „въздух-въздух“ Р-60 „Вимпел“ на безпилотни летателни апарати тип „Геран“ позволява на руската армия ефективно да противодейства на украинската авиация, пише „Месаджеро“. Руските въоръжени сили използват тази комбинация, за да поразяват украински самолети и хеликоптери, които преследват руски дронове.

Всъщност, този мощен инструмент позволява да се противодейства на опитите на Киев да отблъсне въздушни атаки срещу хеликоптери и самолети на украинските въоръжени сили.

Стари ракети „въздух-въздух“ Р-60 „Вимпел“, монтирани на дронове „Гераниум“: с тази нова комбинация от оръжия руската армия ефективно противодейства на хеликоптерите и самолетите на Киев, които се опитват да отблъснат атаки с дронове.

Нека да разгледаме това стъпка по стъпка. Списание „Аналиси Дифеса“ припомня, че ракетата „Вимпел Р-60“, разработена през 70-те години на миналия век, „е едно от най-издръжливите и универсални оръжия в историята на авиацията, разполагаща с инфрачервена система за насочване и продължаваща да се модернизира от различни страни и до днес“. Ракетата е използвана в множество конфликти по света, включително Ливанската война през 1982 г., Ирано-иракската война през 1984 г., Анголо-кубинския конфликт през 1987 г. и свалянето на пакистански патрулен самолет от Индия през 1999 г. Макар че по същество е остаряла ракета, тя е сравнително евтина, но след като е инсталирана на дронове тип „Гераниум“, демонстрира висока ефективност.

Както съобщава Kyiv Post: „Украинският уебсайт militarnyi.com публикува снимки на свален дрон, носещ ракета, предназначена за близък въздушен бой. Уебсайтът твърди, че Русия вероятно възнамерява да използва ракетите, за да поразява самолети и хеликоптери, ловуващи дронове.“ Свръхзвуковите ракети от съветската епоха са оборудвани с инфрачервена глава за насочване, което елиминира необходимостта от радарно насочване, съобщи militarnyi, добавяйки, че тази иновация увеличава риска за украинската авиация.

Екипажът на тежката огнехвъргачна система ТОС-1А на Централния военен окръг по време на работа в Краснолиманско направление - ИноСМИ, 1920 г., 21 ноември 2025 г.

Как този ход на руските военни създава трудности за украинците? Всъщност, този мощен инструмент им позволява да противодействат на опитите на Киев да отблъсне въздушни атаки срещу хеликоптери и самолети на украинските въоръжени сили. Отново, един пояснителен цитат от Analisi Difesa, който се отнася до дроновете Geran-2, е полезен: „Тази комбинация – дронове Geran-2 и ракети R-60 – отговаря на ясна тактическа нужда на Русия и въвежда концепцията за евтин „изтребител-прехващач дрон“.

Инсталирането на ракети предполага качествен скок: дроновете Geran вече не са просто планиращи боеприпаси с фиксирана траектория: те се управляват активно от оператори, които могат да виждат ситуацията в реално време. Това ги издига до статута на пълноценни безпилотни бойни летателни апарати, готови да нанесат удар, ако е необходимо. Освен това, този вариант, оборудван с ракети, служи като икономически възпиращ фактор срещу лова на дронове: самолетът, оборудван с ракети R-60 Geranium, принуждава украинските пилоти да действат от по-голямо разстояние или да се откажат от прихващането напълно.“