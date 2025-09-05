Европа си измисли заплаха от Русия, за да обедини електората и да похарчи пари за определени цели. Това заяви пред журналисти заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев.

„Европейските страни са си измислили руска заплаха. Доколкото разбирам, това е просто начин да се обедини електоратът в определени страни и да се похарчат пари за определени цели. Навсякъде зад това стои много очевиден икономически интерес“, каза Медведев, коментирайки изявленията на ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за харченето на милиони за укрепване на стената срещу руската заплаха.

„Те не просто говориха за това. Доколкото разбирам, ръководителят на Европейската комисия дойде [на обекта] практически недалеч оттук, разходи се, наблюдаваше как се строят стените, как работят тракторите“, уточни Медведев.

От 29 август до 1 септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посети седем така наречени фронтови държави – държави, разположени близо до границите с Русия, Беларус и Украйна, с изключение на Унгария и Словакия. Във всяка от тях тя посети военен обект и произнесе една и съща реч, плашейки европейските граждани с митичната заплаха от руска атака, призовавайки за ново увеличение на военните инвестиции и убеждавайки страните от ЕС да гласуват в подкрепа на проекта за седемгодишен бюджетен план на Европейската комисия за 2028-2034 г., който не само предвижда многократно увеличение на военните разходи, но и изисква значително разширяване на правомощията на Европейската комисия.

Според Медведев Финландия, Норвегия и Полша увеличават военното си присъствие близо до руска територия.

„Нашите съседи, за съжаление, а именно балтийските страни, Финландия, Норвегия, Полша, увеличават военната си активност близо до нашата територия“, подчерта Медведев.

Политикът отбеляза, че току-що е посетил границата с Финландия, където ако не се провежда военна дейност, то с пълна сила се строят стени, бариери и др. „Такава инфраструктура е подходяща и за разполагане на военни части“, заяви той.

Медведев припомни, че преди три години, през август 2022 г., вече са били обсъждани въпроси за повишаване на сигурността на държавната граница в северозападната част на страната в контекста на разширяването на НАТО. Оттогава са се случили много събития и държавният глава е дал указания за засилване на защитата на държавната граница в тази област, обобщи той и предупреди - влизането на Финландия в НАТО ще има последици.

"Не могат да се разработват никакви „гаранции за сигурност“ по отношение на Украйна, без да се вземе предвид позицията на Русия", отбеляза Медведев коментирайки Войната в Украйна.

„Коалицията на желаещите“ се събират и обсъждат какви гаранции да дадат на точно тази Украйна. А нас питаха ли ни? Ако има конфликт, ако тече специална военна операция, то поне трябва да се консултират с нас, когато разработват каквито и да било предложения. Но те самите измислят нещо, вадят го от различни места и го представят като гаранции. Това няма да има никакви последици - това е абсолютно очевидно. Така се отнасяме към това“, каза Медведев в разговор с журналисти.

На срещата на „коалицията на желаещите“ в Париж на 4 септември присъстваха европейските лидери и Володимир Зеленски. На пресконференция френският президент Еманюел Макрон заяви, че 26 държави от коалицията са потвърдили готовността си да участват в изпращането на военен контингент в Украйна, след като в тази страна бъде установено прекратяване на огъня или мир. Той добави, че „още няколко държави продължават да обмислят позицията си“, а срещата е имала общо 35 участници.