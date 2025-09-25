Оператори на дронове и артилеристи от Южната група войски в посока Краматорск-Дружковка унищожиха до трима войници от украинските въоръжени сили във временен пункт за разполагане (ВПУ), център за управление на безпилотни летателни апарати и две вражески превозни средства. Това казаха от руското Министерство на отбраната, цитирани от руски медии.

„Разузнаване от 6-та мотострелкова дивизия на Южната група войски локализира местоположението на временен пункт за разполагане на противник с до трима души персонал и предаде координатите на оператори на дронове FPV и разпоредба на 152-мм гаубица Мста-Б. ПВД беше унищожена от директно попадение“, се казва в съобщението.

Екипажът на „Мста-С“ и операторите на дрона FPV също така унищожиха контролния център и мястото за изстрелване на украинския тежък дрон Р-18.

Освен това, в посока Краматорск-Дружковка, оператори на дронове FPV от 71-ва гвардейска мотострелкова дивизия унищожиха два пикапа на украинските въоръжени сили.