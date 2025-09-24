В някои региони на Русия започнаха да ограничават продажбата на бензин

На фона на украинските удари с дронове по руски петролни рафинерии и складове с горива, в някои региони на Русия бензиностанциите са започнали да ограничават продажбите на бензин или да продават само дизел. Например, на някои места продават само 10-20 литра на клиент, съобщи „Известия“, позовавайки се на участници на пазара.

Ограничения по места се налагат и от големите петролни компании, които поддържат вериги от бензиностанции. „Лукойл“ забрани продажбата на бензин в туби на определени станции и спря да приема карти за гориво в Московска, Ленинградска, Рязанска, Нижни Новгородска и други региони.

В над от 10 региона на Руската федерация е регистриран локален недостиг на бензин. Участниците на пазара отбелязват забавяния в доставките на гориво от нефтопреработвателните заводи.

Освен това, пише изданието, бензинът е по-скъп на борсата, отколкото на дребно (в Русия той се продава с отстъпка на дребно, като част от стойността му се заплаща от държавата - бел.ред.), което прави продажбата му нерентабилна за малките бензиностанции. За да ограничи ръста на цените, правителството реши временно да ограничи износа на това гориво, а в момента се обсъжда забрана за износ на дизел.

„Повече от месец има съобщения за недостиг на бензин и прекъсвания в доставките на бензиностанциите в редица региони. Тези мерки би трябвало да помогнат на собствениците на вериги да се справят с трудния недостиг и да избегнат временното затваряне на бензиностанциите си, както вече се случи с някои по-малки обекти. Като цяло ситуацията засяга предимно Централна Русия, юга, Поволжието и Далечния изток “, потвърди пред „Известия“ Павел Баженов, президент на Независимия горивен съюз (НГС).

„В средата на септември беше съобщено за недостиг на бензин и прекъсвания на доставките в региони като Нижни Новгород, Ростов, Рязан, Саратов, Амур, Магадан, Сахалин, както и в Крим, Далечния изток, Хабаровски край, Якутия и Чукотка. Съобщава се за различни форми на ограничения, някои от които засягат обема на клиент. Някои независими бензиностанции временно затварят или не могат да работят поради липса на гориво, а в редица региони ограниченията все още не са въведени официално, но хората забелязват табели на бензиностанциите за ограничено предлагане и затваряне на някои обекти “, каза пред „Известия“ анализаторът на Freedom Finance Global Владимир Чернов.