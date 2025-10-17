Кремъл: Путин ясно заяви пред Тръмп позицията на Русия относно „Томахоук“

Доставката на „Томахоук“ ще нанесе значителни щети на отношенията между Москва и Вашингтон

В телефонен разговор вчера с президента на САЩ Доналд Тръмп, руският президент Владимир Путин ясно обясни позицията на Москва относно евентуалната доставка на крилати ракети „Томахоук“ от Вашингтон на Киев. Това каза пред репортери прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

„Трябва да попитате нашите американски колеги за това. Но не бива да има съмнение, че позицията на руската страна беше кристално ясна от президента Путин“, отговори Песков на въпрос дали вчерашният разговор е елиминирал заплахата от доставки на ракети „Томахоук“ за Украйна.

По време на разговора Путин подчерта, че доставката на „Томахоук“ няма да промени ситуацията на бойното поле, но ще нанесе значителни щети на отношенията между Москва и Вашингтон, да не говорим за перспективите за мирно уреждане на конфликта.