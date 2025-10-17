Русия въоръжава дронове със севернокорейски касетъчни оръжия

M42 Dual-Purpose Improved Conventional Munition, е с размерите на D-клетъчна батерия

Руските сили използват малки дронове, въоръжени със севернокорейски касетъчни боеприпаси, в атаки в южна Украйна, тъй като Северна Корея разширява подкрепата си за руската армия, според доклад, публикуван в четвъртък от група за проучване на оръжия.

Независими разследващи, които посетиха Украйна миналата седмица, изследваха досега неизвестен вид севернокорейски касетъчни боеприпаси, които бяха монтирани на руски дрон, намерен близо до град Херсон на 23 септември, пише The New York Times.

Касетъчните боеприпаси са вид военни оръжия, които се разпадат във въздуха и разпръскват по-малки експлозивни или запалителни оръжия, често наричани бомбички, върху голяма площ.

Северна Корея е снабдявала Русия с войници, артилерийски снаряди и балистични ракети, но досега не е имало съобщения за използване на севернокорейски бомбички като бойни глави в малки руски дронове.

Докладът е публикуван от Conflict Armament Research, независима група със седалище във Великобритания, която идентифицира и проследява оръжията и боеприпасите, използвани във войните. Украинските правителствени власти са поканили изследователите в страната по време на войната, за да анализират и документират руското военно оборудване.

Групата е установила, че дори най-модерните руски боеприпаси разчитат на нискотехнологични части, произведени от западни фирми, които са внесени контрабандно в страната въпреки международните санкции.

Докладът излиза в момент, в който президентът Тръмп заяви, че може да изпрати произведени в САЩ крилати ракети „Томахоук” в Украйна, за да принуди Русия да преговаря за прекратяване на войната, която продължава вече три години и половина. Очаква се той да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом в петък, за да обсъдят евентуална продажба на „Томахоук”, което би дало на Киев възможност да изстрелва ракети по Москва.

Маркировките върху севернокорейската бомба показват, че тя е произведена през 2000 г. Тя е била модернизирана с 3D-отпечатани части, съдържащи електронен детонатор, който би експлодирал, когато дронът удари целта си.

Според Дамиен Сплитерс, един от изследователите на групата, който е документирал модифицираната бойна глава, севернокорейската бомба изглежда е копие на американско оръжие, използвано за първи път в бой по време на войната в Персийския залив през 1991 г.

Това оръжие, наречено M42 Dual-Purpose Improved Conventional Munition, е с размерите на D-клетъчна батерия. Те са били опаковани в снаряди и ракети, които американските артилерийски войски са използвали, за да покрият предполагаемите позиции на иракската армия, разпръсквайки близо 14 милиона бомбички върху вражеските сили по време на 37-дневната война.

Използването на M42 от американските сили е било до голяма степен ограничено поради високия процент на неуспех и опасността, която неизбухналите бомби представляват за приятелските сили, както и за цивилните в районите след конфликта.

Въпреки това, администрацията на Байдън се съгласи да изпрати 155-милиметрови артилерийски снаряди, съдържащи субмуниции от тип M42, в Украйна през юли 2023 г. По това време Пентагонът ги нарече „високоефективни и надеждни” и заяви, че се е консултирал с Конгреса и съюзните държави, преди да ги изпрати.

Модификациите, наблюдавани при досега неизвестната севернокорейска бомба, която някои украински официални лица наричат JU-90, са изисквали внимателна подготовка.

„3D-отпечатаните части, проектирани и изработени специално за този боеприпас, говорят за по-сложни усилия“, каза Сплитърс. „Това е по-систематичен вид импровизация.“

Откритието, пише екипът му, „установява още една пряка материална връзка между севернокорейската отбранителна промишленост и войната в Украйна“.

Русия произвежда корпуса на някои дронове с изглед от първо лице, но повечето, ако не и всички други компоненти, са произведени в Китай, каза Сплитерс.