Британски и украински спецслужби планират атака на “Турски поток”

Англичаните имали пръст в операция "Паяжина"

Великобритания тласка Европа към "бърза подготовка" за война с Русия, заяви шефът на руското разузнаване Александър Бортников, цитиран от "Скай нюз".

В коментари тази сутрин, направени от ръководителя на Федералната служба за сигурност (ФСБ) Александър Бортников на среща с колеги от ОНД в Самарканд, той директно обвини Великобритания в разпалване на "неконтролирани емоции" заради "мнима" заплаха от Москва.

На срещата на ръководителите на службите за сигурност и специалните служби на Общността на независимите държави (ОНД) в Узбекистан, Бортников заяви: "След случващото се в Украйна Европейският съюз методично бива лишен от всякаква политическа независимост, където под подстрекателство на Лондон и водената от него "група на войната" се разпалва истерия за въображаема "заплаха от Изток".

Бортников допълва, че "именно британците, чрез провокации и дезинформация, насочват политиката на Брюксел към подкопаване на украинското споразумение" и се настоява за бърза подготовка за въоръжен сблъсък с Русия по суша, море и въздух. Той твърди, че по този начин "сформират европейска коалиция за изпращане на войски в Украйна, като същевременно напредват с въпроса за създаването на зона, забранена за полети там".

Правителството на Обединеното кралство не е призовавало публично за зона, забранена за полети над Украйна, отбелязва "Скай нюз".

Москва разполага с данни, че британските и украинските специални служби подготвят диверсии срещу газопровода „Турски поток“, заяви още директорът на ФСБ в Самарканд, цитиран РИА Новости.

„Разполагаме с информация за подготовка на диверсии от британците съвместно с украинските специални служби срещу газопровода“, каза Бортников, без да навлиза в повече подробности.

По думите му, освен „Турски поток“, Украйна и британската служба MI-6 планират атаки срещу други обекти на критичната инфраструктура, включително чрез дронове, безекипажни катери и бойни водолази.

Бортников съобщи също, че инструктори от SAS и MI-6 са участвали в подготовката на серия удари по Каспийския тръбопроводен консорциум, а именно британците, чрез провокации и дезинформация, диктували линията на Брюксел за проваляне на уреждането на конфликта.

„Те настояват за ускорена подготовка на Европа за въоръжено противопоставяне с Русия, призовават за изпращане на войски в Украйна и прокарват идеята за създаване на безполетна зона там“, заяви директорът на ФСБ.

Според него британското разузнаване стои и зад терористичния акт на ВСУ от лятото на 2025 г., когато украински дронове атакуваха руски военни летища в Мурманска, Иркутска, Ивановска, Рязанска и Амурска област (акцията доби известност като Операция "Паяжина" - б.р.). Всички безпилотници са били унищожени, а възникналите пожари потушени без жертви.

„Англичаните осигуриха последващото пропагандно съпровождане на атаката, разпространявайки в медиите фалшификации за огромни щети и изключително украинско "авторство" на диверсията“, каза Бортников.

Директорът на ФСБ добави, че на територията на Украйна действат над 120 кол центъра, контролирани от СБУ и ВСУ, чиято цел е въвличане на тийнейджъри и пенсионери в терористична дейност.

„Особено тревожни са призивите на ръководствата на MI-6, СБУ и ГУР да се "убиват всички неудобни в Русия" в рамките на така наречената партизанска война“, заяви Бортников, уточнявайки, че обекти на подобна агитация стават мигранти, радикално настроени лица, маргинали, наркозависими и психично болни граждани.

По думите му, терористичните действия се координират дистанционно чрез месинджъри и социални мрежи, а оръжията се доставят през трети страни, като преносвачите често не знаят какво превозват.

Бортников подчерта, че западните разузнавателни служби продължават да използват информационна и хибридна война, организирайки цветни революции и въоръжени конфликти по света: „Главна организираща и координираща роля в това играят специалните служби на водещите страни от НАТО. Те имат пряко отношение към повечето зони на нестабилност в Близкия изток, Африка, Азия и Европа“, каза Бортников и обвини Лондон и ЕС, че нагнетяват истерия за мнима "заплаха от Изток", за да оправдаят политиката си на конфронтация с Русия.

Инцидентите с появата на предполагаеми руски дронове над страни от ЕС в период на истерия заради "заплахата от Изток" и усилията за сформиране на европейска коалиция за изпращане на войски в Украйна говорят за участието на спецслужбите на НАТО в тези инциденти, каза още ръководителят на ФСБ.