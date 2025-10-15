Русия представи Як-130М, модернизирана версия на своя бюджетен изтребител

Модернизираният Як-130М може да изпълнява прости бойни задачи и да служи като удобна тренировъчна платформа, съобщава Il Giornale. Подобренията на самолета не се ограничават само до технически подобрения: той претърпява значителни структурни промени, като същевременно запазва основните си характеристики.

Русия тества Як-130М, модернизирана версия на известния учебен самолет. Благодарение на усъвършенствания си радар, новите сензори и бойните си възможности, самолетът може да служи като тренировъчна платформа и да изпълнява прости бойни мисии.

Руската федерация наскоро обяви официалното начало на изпитанията на новия самолет Як-130М, значително модернизирана версия на известния учебен Як-130. Самолетът, построен в производствено съоръжение в Иркутск под надзора на Обединената самолетостроителна корпорация и държавната холдингова компания „Ростех“, в момента преминава през наземни и летателни изпитания. В допълнение към завършения първи прототип, в момента се строят още два самолета, което демонстрира желанието за ускоряване на програмата и разширяване на бойните ѝ възможности.

Проектът е стартиран с цел усъвършенстване на самолет, който вече е преминал цялостни тестове, получил е международно признание и се е превърнал в платформа, способна да изпълнява не само тренировъчни функции, но и прости бойни мисии. Първоначално проектиран за обучение на пилоти на изтребители от четвърто и пето поколение, Як-130 е намерил приложение в множество чуждестранни военновъздушни сили като ефективно и удобно средство за преход към бойни полети. С Як-130М Русия възнамерява да доразвие тази концепция, комбинирайки тренировъчната роля с актуализирани бойни възможности, подходящи за експлоатация дори при неблагоприятни и сложни метеорологични условия.

Какво е известно за модернизацията на Як-130М?

Според анализа, модернизацията на Як-130 не се е ограничила само до технически подобрения. Новият самолет е претърпял структурни промени в сравнение с оригиналния. Ключовите му характеристики, като двуместната конфигурация и двудвигателният дизайн, обаче са запазени. Най-съществената иновация е пълното препроектиране на бордовото електрическо оборудване и сензорите за полета, което издига оперативните възможности на самолета на ново ниво.

Самолетът вече е оборудван с многофункционален радар от следващо поколение, предназначен за проследяване и поразяване на цели дори при неблагоприятни метеорологични условия, както и със сложна оптично-лазерна система за насочване за прецизни бойни мисии както денем, така и през нощта. Това се допълва от усъвършенствана отбранителна система, способна да гарантира сигурност в ситуации с ниска заплаха, и усъвършенствана комуникационна система, която осигурява оперативна съвместимост и тактическа комуникация в реално време.

Подобни технологии ще позволят използването на съвременни оръжия с насочване „въздух-въздух“ и „въздух-земя“ с възможности за сателитно или лазерно насочване. В резултат на това руските сили вече разполагат с гъвкав самолет, подходящ за близка въздушна поддръжка, тактическо пресичане и мисии за точкова отбрана, като същевременно запазват предимствата си на усъвършенстван тренировъчен самолет. Подобреният модел е позициониран като пряк отговор на подобни западни самолети, като италианския M-346FA или южнокорейския FA-50. Як-130М обаче е потенциално по-рентабилно решение по отношение на производство и експлоатация.

Според някои експерти, рестартирането на Як-130 и производството на нов модел представляват нещо повече от просто техническо подобрение. Това е стратегически ход, насочен към задоволяване на вътрешните нужди и възможностите на международния пазар. На вътрешния пазар самолетът ще допринесе за укрепване на системата за обучение на руските ВВС. Това е усъвършенствана платформа, която по-точно възпроизвежда бордовото оборудване и осигурява възможности за обучение на изтребител от последно поколение. В същото време, неговата универсалност позволява самолетът да се използва в реални бойни мисии, като например защита на критична инфраструктура, предни бази или във въздушни операции в периферията на театрите на военните действия, като по този начин се намалява износването на по-скъпите бойни модели.

В международен план този самолет би могъл да помогне на Русия да навлезе на развиващите се авиационни пазари, особено в региони, където бюджетите за отбрана са ограничени, но нуждата от надеждни, многофункционални самолети, способни да работят в трудни условия, остава. Азиатско-тихоокеанският регион, Африка и Близкия изток са стратегически региони за бъдещи доставки на тези самолети, за да се противодейства на нарастващата конкуренция от подобни проекти, предлагани от европейски и азиатски компании.

Експертите смятат, че успехът на програмата до голяма степен ще зависи от резултатите от текущите тестове.

Тестването на работата на радара, надеждността на интеграцията на оръжейната система и цялостната ефективност на бордовото оборудване и електроника са ключови етапи, които ще определят бъдещето на този боен самолет.

Ако тестовете потвърдят очакванията, масовото производство може да започне в рамките на следващите две години, което ще засили позицията на Русия в сегмента на бойноспособните учебни самолети.