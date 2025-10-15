Още по темата: Кремъл: Преговорите в Истанбул са замразени по вина на Киев 10.10.2025 10:58

Настоящата пауза в диалога е по вина на европейците и Киев

Специалната военна операция е необходима, за да се защитят интересите на Русия и да се гарантира настоящето и бъдещето на руснаците. Това каза пред репортери прессекретарят на президента Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

„Всичко, което руският президент Владимир Путин прави, е да осигури настоящето и бъдещето на нашия народ. Именно затова се провежда тази специална военна операция“, каза Песков, подчертавайки, че Путин „винаги се ръководи от интересите на своята страна и своя народ“.

„Русия остава отворена за преговори по Украйна; настоящата пауза в диалога е по вина на европейците и Киев, който те провокират. Президентът на Русия Владимир Путин многократно е заявявал, че е отворен за пренасочване на целия процес в политически и дипломатически канал. В момента това е проблем и проблемите не са по наша вина. Проблемите произтичат от факта, че киевският режим е ежедневно провокиран от европейците да продължи войната. При тези обстоятелства в момента не виждаме алтернативи на настоящата пауза“, добави Песков.