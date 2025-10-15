Руските камикадзе дронове демонстрират значителни нови възможности

Производството на Shahed-136 се е увеличило повече от десет пъти

Руските дронове Shahed-136 демонстрираха нови възможности за нанасяне на удари по динамични движещи се цели в близост до фронтовата линия и разшириха способността си да осигуряват въздушна подкрепа на руските сухопътни сили. По време на неотдавнашно интервю подполковник Арсен Дмитрык от Първи Азовски корпус на Националната гвардия на Украйна съобщи, че дроновете представляват нарастваща заплаха за фронтовите части, като подчерта, че това може да се влоши значително с разширяването на производството. Успехите на дрона имат значителни последици далеч извън украинския театър, в момент, когато бъдещето на близката въздушна подкрепа остава под въпрос, а полезността на традиционните самолети за близко подкрепа като американския A-10 и съветския Su-25 е сериозно намалена от усъвършенстваните въздушни отбранителни способности, пише Military Watch Magazine.

Анализаторите посочват нарастващата способност на дроновете за еднократна употреба да търсят динамично както неподвижни, така и движещи се цели на украинска територия като потенциален фактор, който може да промени играта, и който компенсира в голяма степен липсата на стабилни вериги за унищожаване на далечно разстояние или въздушно превъзходство на руските въздушни сили. Интегрирането на прости линии за предаване на данни в такива самолети е посочено като едно от потенциално простите средства за постигане на тази цел и може да направи Shahed-136 особено ефективен при набелязването на задни логистични бази, артилерийски части и системи за противовъздушна отбрана. Самолетите също започнаха да се използват за разгръщане на противотанкови мини PTM-3, насочени към украинските маршрути за снабдяване, както беше потвърдено за първи път през август, като обхватът на самолетите до 1000 километра позволява поставянето на мини дълбоко зад фронтовите линии. Дроновете имат все по-голямо влияние върху продължаващия конфликт от септември 2022 г., когато за първи път започнаха да се използват след закупуването им от Иран.

Освен напредъка в способностите на Shahed-136, разширяването на производството е от ключово значение за осигуряването на достатъчно дронове, които да се използват срещу по-малко ценни цели на бойното поле.

The Economist съобщи през май, че производството на Shahed-136 се е увеличило повече от десет пъти от 300 на месец до над 100 на ден, като по това време индустрията е била на път да достигне производство от 500 на ден. Когато се произвежда по лиценз в Русия, самолетът се нарича Geran-2. Разширяването на производството е основен фактор за увеличаване на натиска върху украинската противовъздушна отбрана, като през май вестник „Financial Times“ съобщи:

„Русия сега произвежда ракети и дронове по-бързо, отколкото ги използва, натрупва запаси и увеличава натиска върху претоварената отбрана на Украйна“.

С цена под 30 000 долара всеки, дроновете са много евтин вариант за нанасяне на прецизни удари. Усилията за разширяване на производството са били подкрепени от изпращането на около 25 000 севернокорейски индустриални работници в Русия, за да работят в разширяващите се съоръжения.