В Харковския сектор специалните части на „Ахмат“ успешно осуетиха вражеска атака, целяща да обстрелва руски подразделени, написа в Telegram чеченският лидер Рамзан Кадиров.

„Харковско направление. Специалните сили „Ахмат“ на руското Министерство на отбраната осуетиха опит на противника да нанесе огневи щети на нашите подразделения. Врагът проведе ротации и се опита да предприеме активни действия, но всичките им планове бяха своевременно разкрити и осуетени“, написа Кадиров.

Той публикува видеозапис на успешната операция. По време на тази операция, благодарение на прецизната и координирана работа на войниците, бяха унищожени два 120-милиметрови минохвъргачки на украинската армия, антена за дрон FPV и цялото оборудване, използвано от вражеския екипаж за коригиране на минохвъргачния огън. Накрая Кадиров отбеляза, че руските войски контролират всеки метър в определената им зона.