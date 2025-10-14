Русия въвежда в производство нов танк Т-90М2: Как той е подобрение спрямо оригинала?

Руският отбранителен сектор се готви да пусне в производство нов клас основен боен танк - Т-90М2, с цел да завърши първите десет бройки в танковия завод „Уралвагонзавод“ през 2026 г., пише военното издание Military Watch.

Според изтекли документи, публикувани от Frontelligence, новият танк ще се възползва от ревизирано бойно отделение с усъвършенствана трансмисия, инсталиране на по-големи дисплеи за видеонаблюдение за подобрена ситуационна осведоменост на екипажа и подобрения в възможностите за заден ход, които се оказаха особено недостатъчни. Остава неясно дали съществуващите танкове Т-90М също са предназначени да бъдат модернизирани до този стандарт или подобреният вариант само ще замени базовия вариант в производството.

Базовият Т-90М вече е подобрил значително възможностите си с течение на времето, като забележителен пример е интегрирането на първата в страната система за активна защита „Арена-М“ от края на 2024 г.

Т-90М беше въведен за първи път в експлоатация през април 2020 г. и беше първият руски танков клас, който значително подобри възможностите на най-добрите съветски конструкции, като например Т-80УК. Някои от най-забележителните му подобрения спрямо по-старите машини включват широкото използване на експлозивна реактивна броня „Реликт“, интегрирането на авангардни нови системи за управление на огъня, включително термовизионни мерници от трето поколение, и използването на нов автомат за зареждане и основно оръдие 2А46М-4, което му позволява да интегрира по-дълги бронебойни снаряди със стабилизирани крила и много по-големи пробиващи способности.

За разлика от по-старите варианти на Т-90, боеприпасите и екипажът на Т-90М са напълно разделени, докато защитата около карусела на автомата за зареждане е значително подобрена. Танкът е получил широка похвала както от военни, така и от цивилни служители за представянето си в украинския театър на военните действия.

Оценка на екипа за разузнаване на конфликти, публикувана през юни, разкри, че руският отбранителен сектор е на път да разшири значително производството на танкове, като се очаква производството да достигне 1000 нови танка до средата на 2028 г. и зашеметяващите 3000 танка до средата на 2035 г. Руската индустрия успя да отговори на нарастващото вътрешно търсене на съвременни основни бойни танкове, като увеличи производството повече от три пъти в рамките на две години, като през 2024 г. се очаква производството да бъде 280-300 танка.

С по-голям известен мащаб на производство от всеки друг клас танкове в света, възможностите на най-новите варианти Т-90 имат значителни последици за баланса на силите в множество театри на военните действия, най-вече в Източна Европа. Въпреки че заводът „Уралвагонзавод“ в момента е единственото съоръжение за производство на танкове в Русия, в ход е подготовка за възобновяване на производството на Т-80 в завода „Омсктрансмаш“ близо до казахстанската граница , който е по-скъп танк от Т-90 с по-висока мобилност, чието производство е прекратено в началото на 2000-те години поради много по-високите му разходи. Очаква се Т-90М2 и подобреният вариант на Т-80 да се произвеждат паралелно в двете съоръжения.